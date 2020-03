Il Teatro alla Scala ha annullato tutte le rappresentazioni in programma a seguito dei provvedimenti relativi al Coronavirus fino all'8 marzo.

Il Coronavirus ferma anche gli spettacoli al Teatro Alla Scala di Milano: per la prima volta nella storia l’istituzione culturale milanese si ferma e annulla tutte le rappresentazioni in programma. Dopo una prima sospensione durata una settimana, la direzione del teatro ha valutato una proroga di una settimana fino all’8 marzo salvo nuove disposizioni Regionali.

Coronavirus in Lombardia: La Scala si ferma

Il Teatro Alla Scala sospende tutte le rappresentazioni a seguito dei provvedimenti presi dal sindaco Sala e dalla città di Milano in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia e in Lombardia. Il Teatro “comunica che in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus le rappresentazioni del Teatro alla Scala sono sospese a titolo cautelativo in attesa delle disposizioni delle autorità competenti. Per informazioni relative alla riprogrammazione degli spettacoli si prega di scrivere all’indirizzo lascalarisponde@fondazionelascala.it o consutare il sito del Teatro“.

La decisione è stata presa in accordo con le decisioni prese nel corso dell’emergenza dal governatore della Regione Attilio Fontana. Tra gli eventi cancellati figurano il concerto del coro e dell’orchestra della Scala prevista per il 7 marzo e la prima di Salomè, tra le produzioni più attese dell’anno.





Sospesi gli eventi il Lombardia

Il governatore Fontana ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione di tutti gli eventi in programma. A chi ha chiesto informazioni in merito alla sospensione di Area C e Area B per non affollare i mezzi pubblici, Sala ha risposto: “Già con la chiusura delle scuole si alleggerisce molto“. L’emergenza è scattata dopo la conferma di alcuni casi di positività al Coronavirus anche nell’hinterland milanese.