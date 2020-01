L'organizzazione del tanto criticato Villaggio di Babbo Natale a Milano fa ancora discutere: non concessi i rimborsi ai clienti insoddisfatti.

Dopo la chiusura anticipata sembrava definitivamente archiviata la polemica, ma la storia continua. Gli organizzatori del villaggio di Babbo Natale a Milano non garantiscono i rimborsi dei biglietti, almeno per il momento. La novità arriva direttamente da un cliente, dopo aver ricevuto una risposta tramite mail.

Villaggio di Natale: no ai rimborsi

“Gentile Cliente, siamo spiacenti di informarla che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato l’Organizzazione del villaggio Sogno del Natale ha deciso di non procedere con il rimborso ai clienti che avevano acquistato i biglietti per una delle date posticipate e/o annullate di tale evento”. Comincia così la mail di risposta da parte di TicketOne.

Il villaggio natalizio di San Siro aveva infatti annunciato la chiusura anticipata – il 24 Dicembre anzi che il 6 Gennaio -. Da qui una pioggia di richieste per riavere indietro i soldi dei biglietti già acquistati. In realtà la lotta era cominciata già prima, per via delle lamentele rispetto l’interno del villaggio che non rispecchiava le aspettative.





“Siamo spiacenti per il disagio, TicketOne Spa si farà parte diligente per chieder con ogni propria facoltà all’organizzatore che la situazione venga sbloccata quanto prima a tutela dei consumatori che hanno acquistato per il tramite dei nostri canali”. Il Codacons, già intervenuto precedentemente, ha diffuso una nota a riguardo. “Le aspettative create intorno al villaggio più grande dell’Europa non si sono rivelate veritiere” ribadisce Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons. Ma oltre a questo è ancor più “inaccettabile” – come si legge nella nota – che le famiglie non possano essere rimborsate per i giorni di chiusura anticipata.

Sono più di 3 mila le richieste presentate all’associazione in difesa dei consumatori, che si dice pronta a far partire la class action.