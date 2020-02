Gli orari e il menu di 10 Corso Como: tutto sul locale all'avanguardia nel cuore di uno dei quartieri più moderni di Milano.

Il caffè e ristorante 10 Corso Como è certamente uno dei luoghi più affascinanti di tutta la città di Milano. Si tratta infatti di una tappa che non può mancare nella lista di cose da fare per un turista, in particolar modo straniero, che è alla ricerca di scoprire gli ingredienti che rendono così alla moda la capitale italiana del design. Realizzato verso l’inizio degli anni Novanta su iniziativa di Carla Sozzani, 10 Corso Como nasce all’interno di uno spazio precedentemente occupato da un’autofficina e successivamente da una casa privata. Solo trent’anni fa l’aspetto di questo luogo era decisamente diverso e ad oggi gran parte dell’appeal di questo concetto innovativo che commistiona cucina e arte rende omaggio alla Milano che fu, pur essendo completamente immerso nella contemporaneità e, per molti versi, persino anticipando i trend.

10 Corso Como risulta in costante evoluzione poiché la concezione con la quale è creato riflette quella di un mosaico al quale ogni giorno viene aggiunta una nuova tessera. Quel che ne deriva perciò è una sorta di microuniverso nascosto della città ma al contempo al passo con la stessa e con il suo carattere sempre in movimento. Qui gli elementi d’arte e design che si possono scorgere in ogni suo angolo sono perfettamente in linea con carattere di Milano.

10 Corso Como: orari e menu

Situato vicino allo shop, al Bed and Breakfast e anche alla Galleria Sozzani 10 Corso Como rimane aperto tutto il giorno a partire dalle 10:30 fino a mezzanotte, mentre nelle serate di venerdì e sabato la chiusura è prolungata fino all’una di notte.

Come si può immaginare i prezzi sono in linea con target alto e con la media di Milano: per un cocktail sono necessari dai 13 ai 15 euro mentre un calice di vino si attesta sugli 8 euro. Particolarmente apprezzata è proprio la selezione dei vini, la cui carta include etichette sia italiane sia internazionali tra i quali spiccano i grandi rossi francesi. Il locale è divenuto famoso però soprattutto per le sue ottime colazioni e, nel weekend, per i suoi ricchi brunch. Dalle preparazioni tipicamente italiane rivisitate in chiave gourmet, come pane burro e marmellata, alle proposte che strizzano l’occhio alla gastronomia asiatica e americana: ecco dunque che 10 Corso Como è ideale per una pausa all’insegna della buona cucina e dell’arte.





Cosa rende unico questo ristorante?

Alcuni degli elementi che spiccano immediatamente all’attenzione di coloro che intendono fermarsi presso 10 Corso Como sono, oltre al portone verde molto riconoscibile, anche la ringhiera sulla quale si avvolge un verde lussureggiante, che nasconde i tavolini.

Uno dei punti di forza di questo locale si ritrova senza alcun dubbio nell’ampio cortile, perfetto per creare un’atmosfera davvero unica. Da questo punto di vista, è particolarmente consigliato visitare questo locale al tramonto, sedendosi sulla terrazza dalla quale è possibile ammirare una Milano nella quale si ritrova il fascino della città di una volta, che si mescola ad un lato moderno che giorno dopo giorno conquista sempre più spazio. Si tratta di un posto ideale sia per un appuntamento all’insegna del romanticismo, grazie a tavolini con la giusta privacy e inseriti nel contesto del bel giardino, ma allo stesso tempo anche per un pranzo di lavoro per quanti sono alla ricerca di un luogo che possa offrire una pausa vera e propria.

Una volta varcato il caratteristico portone verde brillante, sembrerà di essere catapultati in un luogo dove il tempo si è fermato. Questa è l’opinione condivisa da molti avventori che frequentano abitualmente 10 Corso Como e lo apprezzano per la sensazione di totale relax, pur con un servizio caratterizzato dalla tipica efficienza milanese. Quest’ultimo elemento non è assolutamente da sottovalutare: la cordialità e la puntualità del personale di sala sono lodate da clienti abituali e occasionali, che la giudicano una delle più valide di Milano. Non è un caso che, oltre al locale meneghino, il brand sia giunto anche a Seul e New York.