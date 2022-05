Concerto Simply Red 2022, la nuova data a Milano: orari e biglietti

I Simply Red tornano in concerto in Italia: la band sarà dal vivo al Mediolanum Forum di Assago il 16 dicembre 2022.

Il tour europeo dei Simply Red che sarebbe dovuto partire nell’autunno 2020, è stato rinviato: la data prevista per il 19 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Milano è stata riprogrammata il 16 dicembre 2022, sempre al Mediolanum Forum.

Concerto Simply Red 2022, Hucknall: “Non vedo l’ora di salire sul palco”

Mica Paris, special guest, aprirà lo show della band. Mick Hucknall ha annunciato: “Ho passato gran parte della mia vita a cantare per la gente, quindi è strano non farlo.” E ha aggiunto: “Mi è mancato non essere in grado di esprimermi. Non vedo l’ora di salire sul palco.”

Concerto Simply Red 2022, Kirkham: “Catturare il groove”

Rinomata come una delle band dal vivo di maggior successo provenienti dall’Inghilterra, i Simply Red incendieranno gli animi dei fan con i loro successi senza tempo, tra cui Holding Back The Years, Stars, Fairground e Money’s Too Tight To Mention, ma anche nuove sonorità.

Fin dal 1985, Mick Hucknall è stato il leader dei Simply Red, accompagnato dal 1986 dal sassofonista Ian Kirkham. Hucknall ha sottolineato: “Voglio che la folla si alzi e si muova, e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il groove”.

Concerto Simply Red 2022: i biglietti

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data del 16 dicembre 2022. Per la procedura di rimborso è necessario fare riferimento alla biglietteria presso cui è stato effettuato l’acquisto: Ticketmaster, Ticketone, VivaTicket.

LEGGI ANCHE: Radio Italia a Milano: il concerto torna in Piazza Duomo sabato 21 maggio