Mostra mercato Soffio di primavera a Villa Necchi Campiglio: il risveglio del giardino a Milano

Villa Necchi Campiglio apre i giardini per la mostra mercato “Soffio di primavera”

Villa Necchi Campiglio, a Milano, ospita nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 la tredicesima edizione di Soffio di primavera. L’iniziativa è promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e propone una selezione di piante e prodotti per la cura del verde.

L’evento intende celebrare il risveglio stagionale e offrire strumenti pratici per la manutenzione di spazi verdi.

La manifestazione, concepita come mostra mercato con attività didattiche, mette in relazione espositori qualificati e visitatori interessati a piante insolite e soluzioni per balconi, terrazzi e giardini. Il programma include incontri rivolti sia agli appassionati sia ai neofiti, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle pratiche di cura del verde e favorire competenze pratiche.

La proposta botanica: varietà e novità

Il parco storico ospiterà trenta vivaisti selezionati, ciascuno con una proposta curata per diverse stagioni. Le esposizioni copriranno le fioriture di inizio stagione e le specie da coltivare nei mesi più caldi. Tra le piante in mostra figurano ellebori, primule, viole e ciclamini, insieme a camelie, viburni, gelsomini e ciliegi ornamentali. Una novità dell’edizione è la collezione di oltre 100 varietà di tuberi di dalie, pensata per chi cerca colori intensi in estate e per favorire la conoscenza delle tecniche di coltivazione.

Coltivazioni pratiche e piante da usare in cucina

Accanto alle piante ornamentali la selezione include piante aromatiche, ortaggi pronti per il trapianto, erbacee perenni, arbusti e sempreverdi. Verranno presentate specie rustiche adatte a ingressi e cortili cittadini, come aspidistre, liriopi, convallarie e felci. Saranno inoltre disponibili piante spontanee edibili e a uso officinale, indicate per preparazioni culinarie e ricette con proprietà terapeutiche. I vivaisti proporranno tecniche pratiche per il trapianto e la gestione stagionale. Non mancheranno concimi naturali e biostimolanti volti a favorire la ripresa vegetativa. Le dimostrazioni offriranno indicazioni operative per l’uso in cucina e per la conservazione degli aromi.

Laboratori, workshop e appuntamenti culturali

Il programma affianca la vendita a un calendario di attività pratiche e incontri tematici rivolti a cittadini e visitatori. I workshop curati da Stefano Barezzani, giardiniere di Villa Necchi, saranno dedicati alla manutenzione primaverile di giardini e terrazzi. Le sessioni conterranno consigli operativi per ottimizzare gli spazi ridotti e scegliere specie adatte al clima urbano.

Il giardiniere del FAI, Umberto Giolli, realizzerà sessioni di consulenza personalizzata per l'acquisto e la gestione delle piante. Gli incontri mirano a trasferire competenze concrete per la cura del verde domestico e per il valorizzare degli spazi esterni.

Eventi in programma

Gli appuntamenti proseguono sabato 7 marzo. Alle ore 11 è previsto l’incontro Soluzioni sostenibili per un giardino naturale con gli agronomi Filippo e Gianni Bignotti. Illustreranno strategie per rafforzare le difese delle piante evitando pesticidi a largo spettro.

Alle ore 12.30 è in programma la presentazione del libro Rampicanti (Ed. LDN) con il vivaista-giardiniere Fabio Giani e la plant designer Laura Pirovano. Il volume è dedicato all’uso delle piante rampicanti in balconi e giardini e alle pratiche per integrarle negli spazi urbani.

Nel pomeriggio, alle ore 15, l’appuntamento Primavere sonore, a cura di ArtsFor con Paolo Antonini e Manuel Buda, proporrà una lezione-concerto. Il programma esplora il risveglio della natura attraverso composizioni che vanno da Vivaldi a Stravinskij fino ai Beatles.

Domenica 8 marzo, alle ore 11.30, il ciclo Il paesaggista si racconta propone un incontro tra l’architetto Marco Bay e il professor Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree. I relatori discuteranno il mestiere del progettista del verde, con attenzione alle pratiche professionali e alle sfide del disegno degli spazi verdi urbani.

Alle ore 15 gli agricoltori liguri Fabio Costantini e Federica Calzia offriranno indicazioni pratiche per la preparazione dell’orto in contesti cittadini. L’intervento illustrerà tecniche per orti su terrazzi e piccoli giardini, strumenti di avviamento e consigli per la gestione stagionale. Destinato a cittadini milanesi e turisti interessati al verde urbano, l’appuntamento punta a fornire istruzioni concrete e immediatamente applicabili.

Accessibilità, servizi e sostenibilità

Il programma prosegue con misure concrete per l’inclusione rivolte a visitatori con esigenze specifiche. Grazie alla collaborazione con l’associazione L’abilità e al progetto Museo per tutti è stata realizzata una brochure in linguaggio semplificato rivolta alle persone con disabilità intellettiva.

Il materiale contiene schede introduttive, un’agenda visiva delle attività e una carta check-in pensata per accompagnare la visita. Il personale del FAI è stato formato per offrire un’accoglienza dedicata, con procedure volte a garantire accessibilità e fruibilità delle iniziative programmate.

Per garantire la realizzazione e la qualità dell’iniziativa collaborano partner istituzionali e aziendali. Tra questi figurano Ferrarelle (acqua ufficiale), Pirelli e Mitsubishi Electric, con il contributo di Coop Lombardia. Villa Necchi Campiglio è riconosciuta come museo da Regione Lombardia. Durante la manifestazione saranno attivi il negozio della villa e un temporary shop dedicato alla primavera.

Consigli per la visita

L’evento si svolge dalle ore 10 alle 18 in entrambe le giornate. Per informazioni su biglietti, orari dettagliati e prenotazioni è opportuno consultare il sito ufficiale del FAI. Il programma include numerosi workshop e presentazioni; è Sono previste consulenze specializzate per orientare sulla scelta di piante adatte agli spazi domestici, utile per portare a casa esemplari sostenibili e correttamente adattati.

Partecipare a Soffio di primavera significa non solo acquistare piante, ma anche ricevere consigli pratici da referenti qualificati. Gli operatori illustrano tecniche di coltivazione sostenibile e suggeriscono varietà resistenti agli ambienti urbani.

L’evento propone un percorso sensoriale tra profumi e colori nel cuore di Milano, con spazi dedicati alla sperimentazione pratica e postazioni informative. I partecipanti escono con esemplari scelti per durabilità e compatibilità con gli spazi domestici.