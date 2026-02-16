Vicenza sconfitto in casa dall’alcione: il gol di plescia spezza l’imbattibilità

al termine di una partita combattuta, l'alcione decide nel finale con plescia: il vicenza cade in casa e vede interrompersi una lunga serie positiva, ma riceve l'applauso dei tifosi.

Alcione Milano ha espugnato il Romeo Menti di Vicenza per 1-0. Il gol decisivo è stato realizzato da Plescia allo scadere della ripresa, nel tempo di recupero. La vittoria ha interrotto la striscia di imbattibilità del Vicenza, ferma a 58 partite.

La partita, disputata in un pomeriggio dalla temperatura mite e seguita da 10.534 spettatori, è rimasta in equilibrio fino all’ultimo. Il Vicenza è stato propositivo ma poco lucido sotto porta. L’Alcione ha sfruttato gli spazi nelle fasi decisive, finalizzando un contropiede con una conclusione sul secondo palo.

La cronaca della partita

La prima frazione è stata a predominanza biancorossa. Il Vicenza ha creato le occasioni più insidiose con incursioni sulle fasce e colpi di testa che hanno messo alla prova il portiere avversario. L’atteggiamento offensivo dei padroni di casa ha però spesso mancato di precisione negli ultimi metri. Il tabellone è rimasto sullo 0-0 all’intervallo, nonostante gli spunti pericolosi di Rauti e Morra.

Nella ripresa la partita si è spostata su ritmi più alti. L’Alcione ha sfruttato gli spazi nelle fasi decisive e ha finalizzato un contropiede con una conclusione sul secondo palo. Il gol realizzato nei minuti di recupero ha così deciso l’incontro.

Ripresa e svolta finale

Nel secondo tempo le squadre hanno mantenuto un ritmo elevato. Il Vicenza ha alzato il baricentro e ha operato sostituzioni mirate per aumentare le opzioni offensive. L’Alcione ha risposto con cambi tattici che hanno valorizzato le ripartenze.

Le occasioni sono arrivate da entrambe le parti. Tra i momenti salienti si segnalano un intervento decisivo di Agazzi e un salvataggio sulla linea di Cappelletti. Il confronto è rimasto in equilibrio fino ai minuti di recupero, quando il gol realizzato ha deciso l’incontro.

La rete nei minuti finali determina l’esito della partita e avrà ripercussioni sulla posizione in classifica di entrambe le formazioni.

Il gol che decide e il significato della vittoria

Allo scadere, sugli sviluppi di un contropiede orchestrato dalla squadra ospite, Pitou ha effettuato un cross dalla sinistra per Plescia. Quest’ultimo è sbucato sul secondo palo e ha insaccato: l’1-0 ha sancito la vittoria degli ospiti e ha interrotto l’impressionante imbattibilità del Vicenza. Il gol, arrivato al 47′ della ripresa, ha deciso l’esito della partita e potrà influire sulla posizione in classifica di entrambe le formazioni.

Reazioni e atmosfera allo stadio

Nonostante la delusione per il risultato, la curva ha tributato un lungo applauso alla squadra al fischio finale, esprimendo solidarietà dopo una prestazione combattuta. Prima e durante l’incontro sono stati resi omaggi a un tifoso scomparso nella settimana precedente, con momenti di commemorazione sugli spalti.

Dati societari, formazioni e numeri

Al termine dell’incontro disputato a Vicenza la vittoria è andata all’Alcione Milano, ottenuta con una strategia pensata per sfruttare le ripartenze. La squadra ospite è scesa in campo con giocatori orientati alla verticalizzazione. Il Vicenza ha risposto con un 3-5-2 volto a controllare la metà campo. Prima e durante la partita sono stati resi omaggi a un tifoso scomparso nella settimana precedente, con momenti di commemorazione sugli spalti. Lo stadio ha registrato 10.534 spettatori. L’incasso è stato definito consistente e la presenza di numerosi abbonati ha influito sull’afflusso. L’arbitro ha concesso quattro minuti di recupero nella ripresa, al termine dei quali è arrivata la rete decisiva.

Tutte le informazioni essenziali

Risultato finale: Vicenza 0-1 Alcione Milano. Marcatore: Plescia (47′ st). Ammonizioni e sostituzioni hanno condizionato la gestione tattica della partita. Il dato più rilevante è la fine della striscia di 58 partite senza sconfitta per il Vicenza, primato che entra nella storia recente del club.

La sconfitta modificherà il percorso psicologico e sportivo dei biancorossi. La squadra dovrà analizzare la prestazione per recuperare certezze in vista dei prossimi impegni.

Alcione porta a casa tre punti pesanti e conferma la capacità di incidere nelle fasi decisive, dimostrando che nel calcio spesso conta più l’efficacia finale che il controllo prolungato del gioco.