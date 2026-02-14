Rassegna riVediamoli: film di festival a 3 euro nelle sale Anteo

Una rassegna cinematografica con titoli internazionali e italiani, proiettati in tre sale Anteo a prezzo speciale di 3 euro: il meglio dei festival a Milano.

La rassegna riVediamoli torna a Milano con una nuova edizione pensata per gli appassionati di cinema che cercano titoli selezionati a prezzi contenuti. L’iniziativa propone una programmazione curata che riunisce film italiani e stranieri, molti dei quali giunti dalle platee dei principali festival internazionali.

L’obiettivo è rendere accessibile un ciclo di opere di qualità in tre sale storiche del circuito Anteo, offrendo agli spettatori l’opportunità di vedere pellicole premiate e acclamate senza spendere una fortuna.

Dove e quando: le sale coinvolte e i giorni della settimana

Le proiezioni si svolgono in tre sedi distintive: Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo e Ariosto Anteo spazioCinema. Per facilitare la partecipazione del pubblico, ogni sala ospita la rassegna in un giorno dedicato della settimana: il lunedì è la serata riservata ad Ariosto Anteo spazioCinema, il martedì al programma di Anteo Palazzo del Cinema, mentre il mercoledì le proiezioni approdano a CityLife Anteo. Questa distribuzione settimanale consente una fruizione comoda e regolare per chi desidera seguire diversi titoli o organizzare uscite cinematografiche in giorni specifici.

Un biglietto, tante opportunità

Il prezzo di ingresso è uno dei punti di forza della manifestazione: con soli € 3 per proiezione, la rassegna abbassa la barriera economica all’accesso al cinema. Questa scelta promuove la frequentazione delle sale e permette di avvicinare spettatori curiosi a film che spesso non trovano ampio spazio nei circuiti commerciali. La formula economica favorisce anche la partecipazione di gruppi, studenti e appassionati che seguono le novità festivalere, creando un ambiente vivace e partecipato nelle serate dedicate.

Il programma: titoli selezionati dai grandi festival

La selezione riunisce opere presentate alle edizioni più recenti dei festival internazionali, con una particolare attenzione ai film che hanno ricevuto riconoscimenti o hanno suscitato interesse critico. Tra le pellicole incluse compaiono produzioni provenienti dalla 82° Mostra del Cinema di Venezia, come «La grazia» di Paolo Sorrentino, titolo che ha visto Toni Servillo premiato con la Coppa Volpi alla Venezia82, e il Leone d’Oro per «Father Mother Sister Brother» di Jim Jarmusch. La rassegna mette in cartellone anche opere di registi come Ali Asgari, Sergei Loznitsa, Anders Thomas Jensen, François Ozon e Park Chan-Wook, offrendo così un ampio spettro di stili e tematiche.

Selezioni da Cannes e altre piazze internazionali

Dal 78° Festival di Cannes arrivano titoli significativi quali «Sentimental Value» di Joachim Trier, pellicola indicata da molti come candidato a premi internazionali, insieme a lavori di Fatih Akın, Richard Linklater e Eva Victor. La presenza di questi film testimonia l’intento curatoriale della rassegna: proporre contenuti che rappresentino tanto le tendenze attuali del cinema d’autore quanto le opere capaci di stimolare dibattito e riflessione tra il pubblico. Il cartellone,

Come partecipare: informazioni pratiche

Per consultare l’elenco completo dei film e gli orari delle proiezioni è possibile scaricare il programma ufficiale allegato alla comunicazione della rassegna. Il calendario offre una panoramica dettagliata delle date e delle sale, permettendo di pianificare le uscite con anticipo. Per acquistare i biglietti si possono utilizzare i canali di vendita delle singole sale: sono disponibili le opzioni per Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo e Ariosto Anteo spazioCinema, così da scegliere la modalità più comoda per la propria partecipazione.

Consigli per gli spettatori

Chi intende seguire più proiezioni nell’arco della rassegna dovrebbe verificare la disponibilità dei posti, specialmente per i titoli più attesi. È utile arrivare in anticipo per ritirare il biglietto o per completare l’acquisto online, e considerare la possibilità di consultare recensioni e sinossi per organizzare una propria lista di priorità. Partecipare alle serate permette inoltre di scambiare impressioni con altri spettatori: spesso questi incontri informali arricchiscono l’esperienza di visione, creando un senso di comunità tra gli amanti del cinema d’autore.

Scarica il programma, scegli le proiezioni che preferisci e prenota i tuoi posti per vivere una stagione di cinema attenta, coinvolgente e alla portata di tutti.