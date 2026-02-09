Tragedia mortale a Landriano: incidente devastante sulla Sp 412

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Landriano, causando la morte di una donna di 58 anni.

Nella mattinata di domenica, un drammatico incidente stradale ha colpito la comunità di Landriano, un comune situato nella provincia di Pavia. La tragedia si è verificata intorno alle 4:45 sulla strada provinciale 412, nei pressi dell’uscita per il paese.

Lo scontro tra un autocarro e una Renault Megane ha causato la morte di una donna di 58 anni, identificata come Daniela Neggia, residente a Borghetto Lodigiano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto condotta dalla vittima, per motivi ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con il mezzo pesante. L’allerta è scattata alle 4:49, quando il marito della donna, preoccupato per il suo ritardo, ha iniziato a cercarla. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era nulla da fare: le gravi lesioni riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo.

Intervento dei soccorritori

In risposta all’emergenza, sono stati mobilitati diversi mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco di Pieve Emanuele. I pompieri hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere dell’auto, completamente distrutta dall’impatto. Il conducente del tir, un uomo di 37 anni, è rimasto coinvolto nell’incidente ma non ha riportato ferite gravi e non è stato necessario il suo trasporto in ospedale.

Le conseguenze sull’arteria stradale

La strada provinciale 412 è stata chiusa al traffico per diverse ore, mentre le autorità eseguivano i rilievi del caso e i mezzi distrutti venivano rimossi. Durante le operazioni di pulizia, è stata riscontrata una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del tir, danneggiato nell’incidente. La situazione ha richiesto interventi aggiuntivi per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Indagini per chiarire le cause

La Polizia Stradale è attivamente impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, cercando di comprendere le circostanze che hanno portato l’auto a invadere la corsia opposta. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e chiarire quanto accaduto in quella tragica mattina.

Questo incidente rappresenta una dolorosa perdita per la famiglia di Daniela, che lascia tre figli minori e il marito. La comunità di Borghetto Lodigiano è in lutto per questa inattesa tragedia, che evidenzia l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.