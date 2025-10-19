Commemorazione a Milano: Ricordo dell’attacco del 7 ottobre e della liberazione degli ostaggi

Una commemorazione significativa a Milano per onorare le vittime dell'attacco del 7 ottobre, accompagnata da una profonda riflessione sull'antisemitismo e le sue conseguenze nella società contemporanea.

In una sera densa di emozione e significato, la comunità ebraica milanese si è riunita di fronte alla sinagoga di via Guastalla per ricordare l’attacco terroristico del 7 ottobre. Un flash mob di canti, bandiere e fotografie ha dato avvio a una commemorazione che celebra la liberazione degli ostaggi israeliani dopo 738 giorni di prigionia e serve anche da monito contro l’antisemitismo, che riemerge in modo preoccupante, specialmente in Europa.

Cerimonia di ricordo e testimoni

All’interno della sinagoga, la cerimonia ha assunto un tono personale e toccante. Sul palco si sono alternati due relatori significativi: Nadav Morag, un sopravvissuto all’attacco, e la madre di una giovane vittima del Nova Festival. Le loro testimonianze hanno offerto uno spaccato delle esperienze vissute, unendo le voci di chi ha perso un caro e chi porta le cicatrici di quel tragico evento.

I ricordi di Nadav Morag

Nadav ha condiviso i suoi ricordi vividi, evidenziando due momenti che si sono impressi nella sua mente. “Ricordo ogni attimo”, ha dichiarato, “ma ci sono due episodi che spiccano. Il primo è stato l’incontro con Chani, la ragazza che mi ha mostrato la strada per fuggire. La sua figura, ferita eppure angelica, è stata la mia guida in un momento di caos totale.” La sua narrazione ha delineato un quadro drammatico di terrore, in cui nessuno sapeva come reagire e ognuno era concentrato unicamente sulla propria salvezza.

La presenza delle istituzioni e il dibattito attuale

Durante la commemorazione, numerosi rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle forze politiche hanno partecipato, simboleggiando la solidarietà della città nei confronti della comunità ebraica. Tuttavia, l’evento ha messo in luce le tensioni esistenti tra coloro che chiedono una pace duratura e chi critica le decisioni politiche, come la revoca del gemellaggio con Tel Aviv. Tali scelte generano un dibattito acceso, evidenziando le differenze di opinione all’interno della società.

Il messaggio del rabbino capo

In chiusura della cerimonia, il rabbino capo ha lanciato un avvertimento importante: il vero pericolo non risiede solo nell’odio esplicito, ma anche in un antisemitismo subdolo che si cela dietro dichiarazioni di solidarietà ambigue. Questo richiamo invita a rimanere vigili e a riconoscere le sfide che la comunità ebraica affronta oggi.

La commemorazione del 7 ottobre a Milano ha rappresentato un momento di profonda riflessione. Questo evento ha onorato le vittime e i sopravvissuti, offrendo anche l’opportunità di discutere le problematiche attuali. È fondamentale mantenere viva la memoria storica per combattere l’odio e promuovere la pace.