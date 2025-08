Sostenibilità e logistica: il dilemma del polo a Castano Primo

Un progetto logistico a Castano Primo solleva interrogativi su sostenibilità ambientale e salute pubblica.

Il dibattito sul polo logistico di Castano Primo, un progetto che si estende su 120.000 mq in un’area attualmente agricola, ha acceso discussioni accese tra sostenitori e oppositori. Ma, alla luce delle recenti dichiarazioni di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale della Lombardia, è fondamentale chiedersi: quali sono le vere implicazioni di questa iniziativa? Vale davvero la pena sacrificare terreni agricoli e aree boschive per un polo logistico? E quali benefici porta realmente alla comunità locale?

Analisi dei numeri e delle implicazioni ambientali

Il progetto prevede la costruzione di capannoni alti oltre 20 metri in una zona adiacente a un’area residenziale. Non è difficile immaginare i potenziali rischi per la salute pubblica e l’ambiente. La cementificazione di suolo agricolo non è solo una questione estetica; porta con sé una serie di problematiche serie che non possiamo permetterci di ignorare. Siamo sicuri che la valutazione di impatto ambientale sia stata adeguatamente considerata? Secondo le normative vigenti, ogni progetto di questa portata dovrebbe essere sottoposto a un’analisi approfondita, ma ci sono dubbi sul fatto che questo processo sia stato attivato correttamente.

Le preoccupazioni espresse dalla comunità locale non riguardano solo la salute, ma anche la qualità della vita dei residenti, in particolare degli studenti che frequentano l’Istituto Scolastico Superiore G. Torno. Un polo logistico in una “zona sensibile” potrebbe significare un aumento del traffico e dell’inquinamento—due fattori che potrebbero avere conseguenze dirette e tangibili sulla vita quotidiana delle persone. La mancanza di una valutazione ambientale adeguata, come evidenziato da Di Marco, solleva interrogativi legittimi sulla trasparenza del processo decisionale e sull’impegno della Regione nella tutela del territorio.

Case study e lezioni apprese

Ma la situazione di Castano Primo non è un caso isolato. Ho visto troppe startup fallire per mancanza di una visione a lungo termine e per l’ignoranza delle conseguenze ambientali delle loro azioni. Un esempio emblematico è quello di aziende che, per espandere rapidamente le loro operazioni, hanno ignorato le normative ambientali, finendo per affrontare pesanti sanzioni e danni reputazionali irreparabili. In questo contesto, il caso di Castano Primo può servire come un monito per aziende e istituzioni: la sostenibilità non è solo una buzzword, ma una necessità strategica.

La legge 15 del 2024 ha introdotto criteri specifici per la localizzazione degli insediamenti logistici, eppure la Regione sembra aver delegato la responsabilità agli enti locali, senza fornire indicazioni chiare su come applicare queste normative. Questo approccio disinteressato potrebbe portare a decisioni che danneggiano irreparabilmente l’ambiente e la comunità. La lezione qui è chiara: ogni decisione deve essere presa con un occhio attento alle conseguenze a lungo termine.

Takeaway azionabili per i founder e i decisori politici

Per i founder e i decisori politici, la situazione a Castano Primo offre spunti importanti. Prima di intraprendere progetti di grande impatto, è cruciale effettuare un’analisi approfondita delle conseguenze ambientali e sociali. Collaborare con le comunità locali e coinvolgerle nel processo decisionale non solo migliora la trasparenza, ma costruisce anche fiducia e supporto. Non è solo una questione di buone intenzioni, ma di responsabilità verso le persone che vivono lì.

Inoltre, è fondamentale rispettare le normative esistenti e assicurarsi che ogni progetto sia accompagnato da valutazioni di impatto ambientale adeguate. Ignorare questi aspetti può portare a costi a lungo termine ben superiori ai benefici iniziali. La sostenibilità deve diventare parte integrante della strategia aziendale, non un’aggiunta posticcia. Solo così possiamo garantire un futuro prospero e responsabile per le generazioni a venire. E tu, cosa ne pensi? È giunto il momento di ripensare le nostre scelte?