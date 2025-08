Rinnovo della Commissione Paesaggio a Milano: nuove regole per garantire l’integrità

Dopo un'inchiesta che ha scosso l'urbanistica milanese, il rinnovo della Commissione Paesaggio diventa cruciale per la trasparenza e l'indipendenza.

Le recenti vicende legate all’urbanistica milanese, culminate in un’inchiesta della Procura che ha portato all’arresto di figure chiave, hanno messo in evidenza quanto sia fondamentale la trasparenza e l’integrità nei processi decisionali. Il rinnovo della Commissione Paesaggio, necessario dopo le dimissioni di tutti i membri, è diventato un tema delicato, ma cruciale per il futuro della città. Con l’introduzione di nuove regole, il Comune di Milano sta cercando di voltare pagina e garantire che la pianificazione urbanistica rispetti i principi di tutela paesaggistica. Ma ci si può davvero fidare di questo cambiamento?

Il contesto attuale e le nuove regole

Fino a pochi mesi fa, la Commissione Paesaggio era vista come una struttura tecnica di supporto, spesso poco considerata dai più. Ma con il coinvolgimento di figure pubbliche in indagini per corruzione, la sua funzione è diventata cruciale. Le nuove norme introdotte dal Comune hanno ridotto il numero dei membri da 15 a 11, accorciando il mandato a tre anni e imponendo un divieto di esercitare attività di libera professione durante l’incarico. Queste misure hanno lo scopo di prevenire conflitti d’interesse e garantire che le decisioni siano prese in modo obiettivo e imparziale. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che la credibilità è tutto, e qui parliamo della stessa cosa.

Il bando per il rinnovamento, aperto a luglio, ha visto la partecipazione di 28 professionisti, con 11 posti disponibili. La selezione di candidati competenti e indipendenti è fondamentale per assicurare che la Commissione possa svolgere il suo lavoro senza pressioni esterne. In questo nuovo contesto, è necessario che i membri scelti siano in grado di bilanciare i progetti di sviluppo urbano con le esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un compito che richiede non solo competenza tecnica, ma anche una forte etica professionale. La domanda è: siamo pronti a fare questa scelta?

Il processo di selezione e i criteri di valutazione

A guidare il processo di selezione sarà Filippo Salucci, affiancato da Paola Taglietti e Marco Ciacci, tre professionisti con esperienze diverse ma complementari. Questo team ha l’importante compito di esaminare i curriculum e selezionare le figure più adatte. La loro responsabilità non è da sottovalutare: devono garantire che i nuovi membri siano capaci di affrontare le sfide della pianificazione urbanistica in un contesto complesso e in continua evoluzione. Come si dice nella Silicon Valley, “la squadra è tutto”.

Il compito di mantenere l’indipendenza della Commissione di fronte a potenziali pressioni esterne è più cruciale che mai. Le recenti indagini hanno messo in luce come consulenze e pressioni possano influenzare in modo negativo le decisioni pubbliche. Pertanto, è fondamentale che i nuovi membri non solo abbiano esperienza e competenze, ma anche una solida reputazione di integrità e imparzialità. Investire tempo e risorse nella selezione di candidati adatti è un passo fondamentale per ripristinare la fiducia nella governance urbanistica milanese. Ma come possiamo essere certi che questi criteri vengano rispettati?

Lezioni e considerazioni per il futuro

Le recenti vicende dovrebbero fungere da monito per chiunque operi nel settore pubblico e privato. La trasparenza e l’indipendenza non sono solo requisiti etici, ma elementi indispensabili per un funzionamento efficace delle istituzioni. Ho visto troppe startup fallire a causa della mancanza di etica e trasparenza; la lezione è chiara: la fiducia è un asset prezioso.

La nuova Commissione Paesaggio di Milano avrà il compito di dimostrare che è possibile costruire un futuro in cui le decisioni urbane siano prese nel rispetto della legge e dei cittadini. Investire nella selezione di membri competenti e onesti è il primo passo in questa direzione. La vera sfida sarà mantenere alta la guardia e garantire che l’integrità non venga mai compromessa. Chi è pronto ad affrontare questa sfida?