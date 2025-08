Impatto della chiusura del svincolo di Cormano sulla viabilità

Ecco cosa devi sapere sulla chiusura del svincolo di Cormano e come pianificare il tuo viaggio.

La chiusura del svincolo di Cormano in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia, è una notizia che non possiamo trascurare. Questo intervento sulla A4 Milano-Brescia, programmato dalle 21:00 di martedì 5 agosto alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, potrebbe causare disagi significativi per chi viaggia. Ma come possiamo prepararci e ridurre al minimo i possibili ritardi e inconvenienti? Scopriamolo insieme.

Dettagli sulle chiusure e i lavori programmati

I lavori di posa cavi sulla A4, che interessano il tratto tra Monza e Milano Viale Certosa in direzione Torino, e tra Cormano e Monza verso Brescia, impongono una chiusura temporanea che avrà un impatto notevole sul traffico. Inoltre, non dimentichiamo che le aree di servizio “Lambro nord”, “Lambro sud” e “Novate nord” saranno chiuse nella stessa notte, dalle 20:00 alle 5:00. Questo implica che i viaggiatori dovranno pianificare con attenzione le soste e le necessità di rifornimento. Chiunque abbia fatto un viaggio lungo sa quanto sia cruciale avere un piano B, giusto?

È importante tenere a mente che la chiusura del svincolo di Cormano non è solo un piccolo inconveniente, ma potrebbe influenzare l’intero flusso di traffico nell’area. Chi si dirige verso Torino e Brescia dovrà considerare itinerari alternativi per evitare congestioni e ritardi pesanti. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’impatto di questi lavori!

Itinerari alternativi consigliati

Se sei diretto verso Torino, la prima cosa da fare è prendere l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza. Da lì, puoi proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e immetterti sulla A8 Milano-Varese dallo svincolo Fiera. Un’altra opzione è continuare lungo il Raccordo Fiera di Milano fino alla A50 Tangenziale ovest di Milano, dove potrai immetterti sulla A4 verso Torino. Questi percorsi possono sembrare un po’ più lunghi, ma ti faranno risparmiare tempo in caso di congestione.

Per chi invece si dirige verso Brescia, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano richiede un cambio di percorso. Ti consiglio di immetterti sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, recuperando l’accesso alla A4 presso la stazione di Monza. Questi percorsi alternativi possono davvero fare la differenza e aiutarti a evitare ritardi fastidiosi.

Considerazioni finali e suggerimenti utili

In conclusione, mentre la chiusura del svincolo di Cormano rappresenta un inconveniente per molti, una pianificazione attenta può trasformare un potenziale disastro in un viaggio gestibile. È sempre buona norma controllare in anticipo le condizioni del traffico e considerare l’utilizzo di app di navigazione che forniscono aggiornamenti in tempo reale. E non dimenticare: tenere a mente le fasce orarie di maggiore affluenza può fare la differenza, aiutandoti a evitare i momenti di punta e migliorare la tua esperienza di viaggio.

Infine, ricorda che ogni viaggio è un’opportunità per imparare e adattarsi. La gestione del traffico è un aspetto complesso che richiede flessibilità e preparazione. Con le giuste informazioni e strategie, puoi affrontare anche le chiusure più impreviste senza troppi disagi. Chi lo sa, magari potresti scoprire nuovi percorsi e angoli della nostra bella Italia lungo la strada!