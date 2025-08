Dettagli sulle chiusure autostradali lungo la A8 e il raccordo di Fiera Milano

Ecco cosa aspettarsi dalle chiusure autostradali sulla A8 e sul raccordo di Fiera Milano nei prossimi giorni.

Nei prossimi giorni, se stai per metterti in viaggio sulle autostrade A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso, preparati a qualche imprevisto. Diverse chiusure programmate potrebbero rendere il tuo tragitto un po’ più complicato. Ma niente paura, siamo qui per analizzare insieme le chiusure e le alternative suggerite per ridurre al minimo i disagi.

Chiusure programmate sulla A8 e sulla A9

Per permettere ispezioni e interventi di manutenzione ai cavalcavia, ci saranno alcune chiusure nelle notti tra il 6 e il 7 agosto. Se percorri la A8 Milano-Varese, tieni presente che lo svincolo di Origgio ovest sarà chiuso dalle 22:00 alle 5:00 del mattino. Se arrivi da Milano, l’uscita consigliata è quella di Legnano, al chilometro 16+300, oppure puoi optare per lo svincolo di Uboldo sulla A9. Hai già pensato a come gestire questo percorso alternativo?

Ma non finisce qui: sulla A9 ci sarà la chiusura del ramo di immissione sulla A8 per chi proviene da Como, sempre dalle 23:00 alle 5:00. Qui il consiglio è di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al chilometro 15+700, per proseguire su strade alternative. Se continui sulla A9 oltre Saronno, l’unica via sarà quella verso Varese, con la possibilità di uscire a Legnano. Hai mai pensato a quanto possa essere frustrante trovarsi bloccati nel traffico?

In aggiunta, chi proviene da Varese e deve utilizzare lo svincolo di Lainate sulla A8 dovrà fare i conti con la chiusura di quest’ultimo. Le alternative includeranno l’immissione sulla A9 verso Chiasso o l’uscita a Legnano. Preparati a un viaggio diverso dal solito!

Interventi sul Raccordo Fiera Milano

Non dimentichiamo il raccordo Fiera Milano/R37, che sarà anch’esso oggetto di chiusure per attività di ispezione e manutenzione della galleria “Fiera”. Dalle 22:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 agosto, chi arriva da Rho troverà chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano e Varese. La soluzione? Proseguire verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare per immettersi in A8. Chi l’ha detto che viaggiare debba essere semplice?

Questi interventi, sebbene necessari per garantire la sicurezza delle strade, portano inevitabilmente qualche disagio per i viaggiatori. Sei pronto a pianificare il tuo percorso in modo più strategico?

Considerazioni finali

Le chiusure autostradali sono un aspetto cruciale nella gestione della nostra rete stradale. Certamente possono causare inconvenienti temporanei, ma sono fondamentali per assicurare la sicurezza a lungo termine. Pertanto, tutti gli automobilisti sono invitati a consultare le informazioni aggiornate sulle chiusure e a pianificare i propri viaggi con la massima attenzione. Ricorda: una buona pianificazione è la chiave per evitare ritardi e stress durante il tragitto!