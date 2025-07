Raccolta fondi per Emergency: un gesto di solidarietà nella tradizione della Resistenza

Il 25 luglio, Pero ha rivissuto la storia della Resistenza, raccogliendo fondi per Emergency e sostenendo la pace.

Il 25 luglio non è solo una data nel calendario, ma un momento di grande significato per la storia italiana. Perché, ti chiedi? Perché questo giorno ci invita a riflettere su valori fondamentali come la pace e la solidarietà. Quest’anno, la comunità di Pero ha risposto con entusiasmo all’invito di unirsi alla tradizione della “Pastasciutta Antifascista”, un gesto simbolico che affonda le radici nel 1943, anno in cui la famiglia Cervi offrì un pasto ai compaesani come segno di resistenza.

Un evento che onora la memoria storica

Questa manifestazione rappresenta un richiamo non solo al passato, ma anche un forte impegno per il presente. Il 25 luglio segna l’arresto di Mussolini e, simbolicamente, la caduta del fascismo, un momento di gioia per gli antifascisti che ha piantato i semi della Resistenza. Quest’anno, ANPI Pero “Onorina Brambilla” e l’associazione Unità per Pero hanno deciso di portare avanti questa tradizione, organizzando una serata di raccolta fondi al Centro Greppi di Pero. Con il 2025 che si avvicina e porterà con sé l’80° anniversario della Liberazione, è fondamentale ribadire l’importanza della pace, soprattutto alla luce dei conflitti attuali, come quello che affligge la Striscia di Gaza.

Durante la serata, sono emersi temi scottanti, grazie agli interventi di Ayman Kobary, rappresentante di Emergency, e Walid Barakat, attivista italo-palestinese, che hanno messo in luce la drammatica situazione in corso. Questo evento ha dimostrato come la storia possa non solo ispirare, ma anche mobilitare le persone attorno a cause giuste, rendendo chiaro che la lotta per la pace è un compito collettivo. Non ti senti anche tu parte di questo impegno?

Raccolta fondi e impegno sociale

La risposta della comunità è stata straordinaria, con oltre 600 euro raccolti per sostenere i progetti di Emergency. Questi fondi andranno a supporto di chi vive in situazioni di emergenza e crisi, come i cittadini di Gaza. Ma non dimentichiamoci, eventi come questo non servono solo a raccogliere denaro: sono anche un’opportunità per educare e sensibilizzare la comunità su questioni fondamentali, creando un legame tra il passato e il presente. La presenza di figure come Michela Palestra, Consigliera Regionale di Movimento Patto Civico Lombardia, ha ulteriormente arricchito il dibattito, portando una voce istituzionale a un evento che si snoda tra la storia e il presente.

Il successo di questa iniziativa dimostra che quando le persone si uniscono per una causa comune, possono davvero fare la differenza. La solidarietà non è solo un concetto astratto; è una pratica concreta che può avere un impatto reale sulle vite delle persone. Il coinvolgimento attivo della comunità di Pero in questo evento è un chiaro esempio di come le tradizioni possano essere riadattate per affrontare le sfide contemporanee. Ti sei mai chiesto come potresti contribuire a una causa simile nella tua comunità?

Lezioni per il futuro

Guardando al futuro, è essenziale che iniziative come questa vengano ripetute e ampliate. La comunità di Pero ha dimostrato che il legame tra passato e presente può servire da catalizzatore per l’azione. Le lezioni apprese da eventi di questo tipo possono essere applicate in contesti più ampi, invitando altre comunità a unirsi in manifestazioni simili di solidarietà. È chiaro che il cambiamento può iniziare a livello locale, e ogni piccolo gesto può contare nel costruire un mondo migliore.

Inoltre, è cruciale che coloro che organizzano eventi simili considerino l’importanza di comunicare in modo chiaro le proprie finalità e l’impatto previsto. Avere dati concreti e storie di successo da condividere può incentivare ulteriormente la partecipazione e il supporto. Non è solo una questione di numeri, ma di raccontare storie che ispirino.

In conclusione, la serata del 25 luglio a Pero non è stata solo un momento di celebrazione, ma un passo significativo verso un impegno collettivo per la pace e la giustizia. La speranza è che questo spirito di solidarietà continui a prosperare, ispirando altri a unirsi nella lotta per un futuro migliore. E tu, come pensi di poter contribuire a questo cambiamento?