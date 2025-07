La giornata ecologica di Abbiategrasso: un’opportunità per sensibilizzare i giovani

L'assessore Bertani sottolinea l'importanza della partecipazione giovanile all'iniziativa ecologica.

Il Comune di Abbiategrasso si sta preparando a dare il via all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, un evento promosso da Legambiente che punta a sensibilizzare tutti noi sulle questioni ambientali. L’assessore Valter Bertani ha condiviso con entusiasmo i dettagli dell’evento, fissato per domenica 21 settembre, e ha lanciato un appello alla partecipazione di massa, con un occhio di riguardo per le scuole e le associazioni locali. Che ne dici, non sarebbe bello unirsi per un obiettivo comune?

Il patrimonio verde e le sfide del cambiamento climatico

Durante una recente conferenza stampa, Bertani ha toccato un punto cruciale: il nostro patrimonio verde sta vivendo momenti difficili a causa del cambiamento climatico. La sicurezza dei cittadini è fondamentale e, per questo motivo, tre alberi di grandi dimensioni situati all’Allea, considerati pericolosi, dovranno essere abbattuti. Come ha affermato l’assessore: “Non possiamo rischiare, questi alberi sono in una zona strategica vicino alla stazione e, in caso di maltempo, potrebbero mettere in pericolo i passanti”.

È chiaro che gli interventi urgenti sono necessari, ma c’è anche un lato positivo: Bertani ha promesso che tutte le piante abbattute saranno sostituite con nuove piantumazioni in autunno. Questo non è solo un gesto simbolico, ma un passo concreto verso la sostenibilità e la manutenzione del nostro verde urbano, che è una risorsa preziosa per la qualità della vita in città. E tu, cosa ne pensi di queste iniziative per migliorare il nostro ambiente?

Dettagli sull’iniziativa Puliamo il Mondo

La giornata ecologica del 21 settembre rappresenta un’opportunità unica per la comunità di unirsi e affrontare insieme le problematiche legate alla pulizia e al decoro urbano. Bertani ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dicendo che “Puliamo il Mondo è un appuntamento consolidato che vuole sensibilizzare la cittadinanza”. L’invito è aperto non solo alle scuole, ma anche a tutte le associazioni e ai gruppi attivi nella cura del territorio. Ti immagini quanto sarebbe bello vedere tanti cittadini uniti per un obiettivo comune?

I partecipanti riceveranno un kit per la pulizia, e l’assessore spera che questa iniziativa possa promuovere la raccolta differenziata e diffondere una cultura di rispetto per l’ambiente tra i più giovani. È fondamentale che i ragazzi comprendano l’importanza di prendersi cura del proprio territorio e dei rifiuti che producono. Non è solo un evento, ma un’opportunità per educare le nuove generazioni!

Un momento di convivialità e ricompensa per i partecipanti

Ma non finisce qui: la giornata ecologica sarà anche un momento di convivialità. I gruppi si ritroveranno alle 9 allo stadio Invernizzi e si muoveranno insieme per le vie della città, concludendo la mattinata con un pranzo comunitario alla Cappelletta, dove a tutti i volontari sarà offerta una spaghettata. Inoltre, i più piccoli saranno premiati con un buono per un giro in mongolfiera, valido per la domenica successiva, se parteciperanno attivamente. Non è un incentivo originale?

Queste iniziative non solo rafforzano il legame tra la comunità e l’ambiente, ma offrono anche un’importante lezione sul valore della partecipazione attiva in progetti di sostenibilità. C’è una speranza concreta che questo evento possa ispirare un cambiamento duraturo nella cultura civica della città. Dunque, sei pronto a mettere in gioco le tue energie per un futuro migliore?