Guida alle chiusure sulla A4 Milano-Brescia: come muoversi

Ecco cosa devi sapere sulle chiusure della A4 Milano-Brescia e come pianificare il tuo viaggio.

Stai programmando un viaggio lungo la A4 Milano-Brescia? Allora è importante tenere d’occhio le chiusure temporanee che potrebbero influenzare il tuo tragitto. Nella notte tra il 29 e il 30 luglio, un cantiere per lavori di posa cavi interesserà diversi tratti autostradali, rendendo necessarie alcune modifiche alla viabilità. Ecco tutto quello che devi sapere per evitare inconvenienti e pianificare al meglio il tuo percorso.

Dettagli sulle chiusure e impatti sul traffico

Durante la notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, la A4 Milano-Brescia subirà delle chiusure nel tratto che va da Milano Viale Certosa a Sesto San Giovanni, in direzione Brescia. Questo intervento è programmato dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo e comporterà anche la chiusura dell’area di servizio “Lambro sud”, che anticiperà la chiusura di un’ora. Inoltre, lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Brescia.

Se ti trovi a dover affrontare questa situazione, è consigliato seguire un percorso alternativo. Una volta usciti all’obbligatoria di Milano Viale Certosa, puoi proseguire verso “Autostrade/Viale Certosa”, poi prendere il raccordo verso l’A8 in direzione Varese. Da qui, sarà possibile accedere alla A52 Tangenziale Nord verso Monza, concludendo il percorso sulla A4 dallo svincolo di Sesto San Giovanni o dalla stazione di Monza. Facile, no?

Alternative per il percorso sulla A8 e Ramo di allacciamento

Ma non è solo la A4 a essere interessata da chiusure; anche sulla A8 Milano-Varese ci saranno restrizioni, in particolare sul ramo di allacciamento per chi proviene da Varese e si dirige verso Brescia. Gli automobilisti dovranno obbligatoriamente deviare verso Milano Viale Certosa, seguendo l’itinerario alternativo. È fondamentale prestare attenzione ai cartelli e alle indicazioni stradali durante la guida.

In aggiunta, sul Ramo di allacciamento Viale Certosa/A4, chi proviene da Milano città non potrà accedere alla A4 Milano-Brescia in direzione Brescia. Questa chiusura richiederà che i conducenti continuino sulla A8 verso Varese, quindi sulla A52 Tangenziale Nord, fino a raggiungere Monza, dove finalmente potranno entrare nella A4. Insomma, un po’ di pianificazione non guasta mai!

Consigli per un viaggio senza intoppi

Per evitare ritardi e stress, è consigliabile pianificare in anticipo il proprio viaggio. Controllare le informazioni sul traffico in tempo reale può aiutarti a identificare eventuali problemi lungo il percorso. Utilizzare applicazioni di navigazione che forniscono aggiornamenti in tempo reale è un modo efficace per rimanere informati e adattare il tuo itinerario se necessario.

Inoltre, tieni presente che le chiusure notturne possono influenzare anche il traffico nei giorni precedenti e successivi ai lavori. Essere flessibili e considerare di viaggiare in orari meno congestionati può fare la differenza. Non dimenticare di avere sempre a disposizione le informazioni di contatto per servizi di emergenza e assistenza stradale nel caso in cui si verifichi un imprevisto. Preparati e viaggia sereno!

Conclusioni

In sintesi, le chiusure programmati sulla A4 Milano-Brescia richiedono attenzione e pianificazione. Conoscere le modifiche alla viabilità e avere un piano alternativo può aiutarti a evitare ritardi e garantire un viaggio più fluido. Ricordati di rimanere aggiornato sulle condizioni del traffico e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità stradali. Viaggiare informati è il primo passo per un viaggio senza stress. Buon viaggio!

