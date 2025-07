70 anni di storia: il Gruppo Alpini di San Vittore festeggia con eventi e iniziative

Il Gruppo Alpini di San Vittore celebra il suo 70esimo anniversario con una serie di eventi significativi che onorano la storia e la tradizione alpina.

Il 2025 sarà un anno davvero speciale per il Gruppo Alpini di San Vittore, che festeggerà il suo 70esimo anniversario. Questo non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sulla storia e sull’importanza della comunità alpina. Con un programma ricco e variegato, l’intento è di coinvolgere non solo i membri del gruppo, ma anche l’intera cittadinanza. Chi può resistere a una festa così significativa?

Un programma di eventi significativo

Il Gruppo Alpini ha preparato un calendario di eventi che si snoderà nel corso del 2025, con iniziative pensate per celebrare il passato e guardare al futuro. Tra i momenti salienti, spicca l’esibizione del Coro alpini dei Congedati della Brigata Orobica al Santuario, prevista per il 13 settembre 2025. Questo appuntamento non è solo un omaggio alla tradizione musicale alpina, ma rappresenta anche un modo per riunire la comunità attorno a valori condivisi. Non ti sembra un’occasione imperdibile?

Il 21 settembre 2025 si svolgerà una giornata di festa che inizierà con una Messa nella chiesa parrocchiale, seguita da un omaggio alla Tomba dei Caduti al cimitero e dall’alzabandiera in municipio. La sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara alpina e dal Complesso bandistico sanvittorese, porterà tutti verso la sede del gruppo. Qui, saranno tenuti discorsi commemorativi seguiti da un rinfresco. Questi eventi non solo celebrano la storia, ma rafforzano anche il legame tra i membri del gruppo e la comunità. È davvero emozionante vedere come la tradizione continui a vivere!

Mostre e incontri educativi

Dal 4 al 6 ottobre 2025, la sede del Gruppo Alpini ospiterà una mostra dedicata alle Truppe alpine e all’esposizione di reperti storici risalenti alla Grande guerra. Questa è un’importante occasione per educare le nuove generazioni sulla storia e sul sacrificio di chi ha indossato l’uniforme alpina. Inoltre, il sabato pomeriggio si terrà una dimostrazione del Gruppo cinofili alpini di Nerviano, un’attività interattiva che coinvolgerà bambini e famiglie. Non sarebbe bello vedere i più giovani interessarsi alle tradizioni che ci uniscono?

Un altro momento significativo si svolgerà il 9 ottobre 2025, quando gli studenti delle scuole medie incontreranno Luca Barisonzi, un Sottotenente degli alpini che ha vissuto esperienze significative in Afghanistan. Questo incontro avrà l’obiettivo di trasmettere i valori di coraggio e dedizione tipici della tradizione alpina. E il 4 novembre 2025, si inaugurerà il Cippo in ricordo del Milite Ignoto, un monumento realizzato dagli alpini e donato alla cittadinanza, sottolineando l’importanza della memoria storica. È un modo tangibile per onorare il passato e costruire un futuro migliore.

Un invito alla comunità

Franco Maggioni, capogruppo del Gruppo Alpini San Vittore, ha sottolineato l’importanza di questi eventi, non solo per i membri del gruppo, ma per l’intera comunità. Con un appello aperto, ha invitato tutti coloro che hanno fatto parte delle fila degli alpini, o che condividono i valori del gruppo, a partecipare attivamente e a visitare la sede ogni martedì e venerdì sera. Questo invito rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e di comunità, elementi fondamentali nella tradizione alpina. Chi non vorrebbe far parte di una storia così ricca e significativa?