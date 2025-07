Aggiornamenti sulle chiusure autostradali a Milano: A4, A9 e Tangenziale Nord

Ecco i dettagli sulle chiusure stradali che potrebbero influenzare i tuoi spostamenti nei prossimi giorni.

Le strade che percorriamo ogni giorno sono in continua evoluzione, e questo può comportare qualche disagio per noi automobilisti. Negli ultimi giorni, sono stati programmati diversi interventi lungo le autostrade A4, A9 e la Tangenziale Nord di Milano. Ma cosa significa tutto ciò per chi deve spostarsi? È fondamentale essere informati per evitare ritardi e inconvenienti durante i propri viaggi, soprattutto in un periodo in cui gli spostamenti aumentano.

Chiusure programmate sulla Tangenziale Nord di Milano

Partiamo dalla A52, la Tangenziale Nord di Milano, dove si svolgeranno lavori di ispezione e manutenzione. La chiusura del tratto tra Baranzate e Bollate Novate, in direzione Monza, è prevista dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 luglio. Se stai pianificando di passare di lì, ricorda di prendere un percorso alternativo: segui via Falzarego e Complanare C2 per rientrare in A52 da Bollate Novate. Non è mai piacevole trovarsi in un ingorgo, quindi meglio prevenire che curare!

In aggiunta, ci saranno due notti di chiusura consecutive sulla A4 Milano-Brescia, precisamente dalle 21:00 alle 5:00, nei giorni 28 e 29 luglio. Il tratto interessato è quello tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino. Per evitare inconvenienti, si consiglia di percorrere la A52 in direzione di Rho e la SS36 per rientrare in A4 da Sesto San Giovanni. Insomma, un po’ di pianificazione può fare la differenza.

Interventi sulla A4 e A9: dettagli e alternative

Ma non finisce qui! Mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, ci saranno ulteriori chiusure sulla A4. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, i tratti Sesto San Giovanni-Monza e Monza-Cormano saranno chiusi dalle 21:00 alle 5:00. È importante sapere che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Gli automobilisti possono utilizzare le uscite di Monza o Cormano come alternative. Un piccolo sforzo in più per evitare di rimanere bloccati!

Per quanto riguarda la A9 Lainate-Como-Chiasso, è previsto un intervento di manutenzione delle essenze arboree. Dalle 22:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 luglio, il tratto tra Como Centro e Chiasso sarà chiuso. L’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro impone di seguire la viabilità ordinaria verso Chiasso. Inoltre, la chiusura si estenderà anche tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 luglio. Se hai in programma di utilizzare queste strade, assicurati di controllare gli orari!

Considerazioni finali per gli automobilisti

È chiaro che le chiusure stradali influiscono non solo sulla mobilità, ma anche sull’economia locale, poiché possono ritardare le consegne e aumentare i costi per le attività che dipendono dalla puntualità. I dati di crescita del traffico raccontano una storia diversa: i tempi di percorrenza possono aumentare drasticamente, e questo può portare a una diminuzione della soddisfazione dei clienti. Chiunque si trovi a dover gestire spostamenti in queste aree deve considerare l’impatto di tali chiusure e pianificare in anticipo.

Utilizzare app di navigazione aggiornate e tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali può fare la differenza nel ridurre il tempo speso nel traffico. Ricorda, la chiave è essere sempre un passo avanti!