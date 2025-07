Lavori sulla linea M2 della metropolitana di Milano: cosa sapere

I lavori sulla metropolitana M2 di Milano portano a significative chiusure: ecco le informazioni chiave e le soluzioni per gli utenti.

La metropolitana di Milano, un vero e proprio pilastro per la mobilità cittadina, sta affrontando un periodo di lavori che, inevitabilmente, avranno un impatto sul servizio. Dal 19 luglio al 7 settembre, il tratto della linea M2 tra Garibaldi FS e Cadorna FN sarà chiuso, rendendo le stazioni di Lanza e Moscova completamente inaccessibili. Un intervento necessario per il rinnovo di binari e infrastrutture, ma che porta con sé tutta una serie di interrogativi su come i viaggiatori possano adattarsi e quali alternative siano disponibili. Ti sei mai chiesto come cambieranno le tue abitudini di viaggio in questo periodo?

Chiusura e impatti sul servizio

La scelta di chiudere un segmento così centrale della metropolitana durante l’estate è stata una decisione dell’ATM, pensata per limitare i disagi ai pendolari, vista la chiusura delle scuole e il traffico generalmente più leggero. Tuttavia, l’assenza di autobus sostitutivi ha sollevato polemiche. L’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, ha messo in evidenza che i mezzi di superficie non possono sostenere il flusso di passeggeri normalmente servito dai treni metropolitani. Chiunque abbia viaggiato a Milano sa che i tempi di attesa e di viaggio aumenteranno notevolmente a causa del traffico urbano. Hai già pensato a come modificare il tuo tragitto quotidiano?

Le stazioni di Garibaldi e Cadorna rimangono operative, fungendo da capolinea temporanei. I viaggiatori, quindi, sono invitati a ripensare ai loro percorsi, sfruttando le altre linee della metropolitana e i mezzi di superficie. Questo cambiamento richiede un po’ di flessibilità da parte di tutti noi, che dobbiamo essere pronti a rivedere le nostre abitudini di viaggio quotidiane.

Alternative e soluzioni di viaggio

Per chi si sposta da Cologno/Gessate verso Assago/Abbiategrasso, ci sono diverse opzioni a disposizione. Ad esempio, puoi prendere la M2 fino a Loreto e poi cambiare sulla M1 rossa fino a Cadorna, per poi risalire sulla M2. Ma non è finita qui! Chi proviene da Sud può prendere la M1 fino a Duomo e poi la M3 gialla per raggiungere Centrale. E per accedere alla M5? Ti consiglio di prendere la M1 fino a Lotto e poi salire sulla M5. Facile, no?

Se ti sposti tra Lanza, Moscova, Garibaldi e Cadorna, puoi contare su una rete di tram e autobus. Le linee tramviarie 2, 4, 14 e 16 collegano Lanza e Moscova a Cadorna, mentre per Garibaldi ci sono diverse opzioni di tram e autobus. Questo sistema di trasporti alternativi è cruciale per garantire la continuità degli spostamenti durante i lavori. Hai già pensato a quale percorso alternativo adottare?

Comunicazione e informazione ai cittadini

Per limitare il disagio e garantire la massima chiarezza durante questo periodo di chiusura, ATM ha avviato una campagna informativa. Sono state distribuite ben 50.000 mappe e volantini nei quartieri interessati, e inviate 9.000 lettere a enti, aziende e associazioni locali. Questa strategia mira a fornire informazioni dettagliate sugli itinerari alternativi, assicurandosi che i cittadini siano ben informati sulle modifiche al servizio. Sei sicuro di avere tutte le informazioni necessarie per affrontare questo periodo di transizione?

In sintesi, mentre i lavori sulla linea M2 della metropolitana di Milano possono sembrare un ostacolo, è fondamentale considerare le opportunità che offrono per ripensare e migliorare la mobilità urbana. La capacità di adattamento e la disponibilità di informazioni tempestive sono essenziali per garantire che il servizio rimanga efficace e sostenibile, anche in tempi di cambiamento. Sei pronto a scoprire nuove strade per i tuoi spostamenti in città?