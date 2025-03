Mercoledì pomeriggio di caos per gli automobilisti in coda sull'A4.

Un pomeriggio di caos sull’A4

Mercoledì pomeriggio, un grave incidente ha creato notevoli disagi agli automobilisti sull’Autostrada A4, precisamente nel tratto tra Milano e Brescia. Poco dopo le 16.15, il tratto compreso tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia è stato temporaneamente chiuso, causando un ingorgo che ha messo a dura prova la pazienza degli utenti della strada. La situazione è diventata critica, con oltre 2 km di coda registrati sul posto.

Interventi di emergenza sul luogo dell’incidente

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, nonché le pattuglie della polizia stradale. Questi ultimi hanno lavorato incessantemente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. La Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha coordinato le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità, cercando di limitare i disagi per gli utenti.

Consigli per gli automobilisti in viaggio

Per coloro che si trovano in viaggio da Milano verso Venezia, è fondamentale prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità. Dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo, si consiglia di rientrare in A4 a Brescia ovest per evitare ulteriori ritardi. È importante rimanere informati sulle condizioni del traffico e seguire le indicazioni per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.