Un tributo a Elio Corno, un grande tifoso dell'Inter e un giornalista appassionato.

Un uomo di sport e passione

Elio Corno, scomparso il 9 marzo all’età di 78 anni, è stato un simbolo del giornalismo sportivo italiano. La sua carriera, che si è sviluppata principalmente nel mondo del calcio, è stata caratterizzata da una passione ineguagliabile per l’Inter, la squadra che ha tifato per tutta la vita. La sua dedizione non si limitava solo alla scrittura; Corno era un vero e proprio intrattenitore, capace di coinvolgere il pubblico con il suo stile unico e le sue opinioni sempre incisive.

Un percorso professionale brillante

Corno ha ricoperto per anni il ruolo di responsabile della pagina sportiva de Il Giornale, dove ha dato voce a molte delle storie più emozionanti del calcio italiano. La sua carriera è decollata quando ha iniziato a collaborare con le televisioni locali, diventando un volto noto per gli appassionati di sport. Fino alla stagione 2012-2013, è stato un ospite fisso della trasmissione “Il processo del lunedì” di Aldo Biscardi, dove le sue analisi e