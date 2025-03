Il noto stilista milanese coinvolto in un caso di fallimento societario con accuse gravi.

Il caso di Mario Dice: un nome noto nel mondo della moda

Mario Dice, stilista di 44 anni, è attualmente al centro di un’indagine che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera. Conosciuto per le sue creazioni che hanno vestito celebrità come Annalisa e Emma Marrone, Dice è accusato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Modus Srl, la sua società di moda. La notizia ha suscitato scalpore nel panorama della moda milanese, dove il suo nome è sinonimo di eleganza e innovazione.

Le accuse e il procedimento giudiziario

Il procedimento giudiziario è stato avviato a seguito di una richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta, che coinvolge anche altre due persone, tra cui Simone Cereda. Secondo le indagini, i tre avrebbero agito in concorso per sottrarre beni dalla Modus Srl, causando danni significativi ai creditori. L’udienza preliminare è fissata per il 7 marzo presso il tribunale di Avellino, dove si deciderà il futuro legale di Dice e dei suoi coimputati.

Un percorso di successo interrotto?

La maison Mario Dice, fondata nel 2007, ha rapidamente guadagnato notorietà grazie a collezioni che combinano stili contemporanei con un tocco di originalità. La passione di Mario per la moda è emersa sin da giovane, quando ha avuto l’opportunità di lavorare con professionisti di alto calibro come Kevin Carrigan. Tuttavia, ora il suo futuro è appeso a un filo, mentre le accuse di bancarotta fraudolenta potrebbero compromettere anni di lavoro e dedizione nel settore della moda.