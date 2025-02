Un addetto alla sicurezza di Axitea tenta di rubare una torcia a un turista.

Il tentato furto al Duomo di Milano

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità della cattedrale milanese mercoledì scorso, quando un addetto alla sicurezza ha tentato di rubare una torcia da 100 dollari a un turista statunitense. La vicenda si è svolta nella tarda mattinata, quando il vigilantes, in servizio per la società Axitea, ha chiesto al visitatore di depositare l’oggetto nel portaoggetti all’ingresso del Duomo. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha preso una piega inaspettata.

La denuncia del turista

Attorno all’ora di pranzo, il turista ha notato che, al momento di recuperare la torcia, il vigilantes stava cercando di allontanarsi con l’oggetto. Sorpreso e allarmato, il visitatore ha immediatamente allertato gli agenti della polizia locale, che si trovavano nelle vicinanze, impegnati a pattugliare piazza Duomo. Grazie alla prontezza del turista e alla rapidità degli agenti, il tentativo di furto è stato sventato in tempo.

Intervento della polizia locale

Gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno rapidamente raggiunto il quarantenne, bloccandolo prima che potesse allontanarsi. Il vigilantes è stato quindi arrestato e ora è indagato in stato di libertà per tentato furto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno di uno dei luoghi più visitati d’Italia e mette in luce la necessità di un controllo più rigoroso sugli addetti alla sicurezza. La polizia locale ha confermato che continuerà a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini.