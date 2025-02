Aggressione a Porta Venezia: un uomo picchiato e derubato

Un uomo di 34 anni aggredito e derubato dopo aver tentato di difendere un amico.

Un episodio di violenza in piena notte

Nella notte tra giovedì e venerdì, un grave episodio di violenza ha scosso la zona di Porta Venezia a Milano. Un uomo di 34 anni è stato aggredito brutalmente dopo aver tentato di placare una lite tra due persone. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2.30, fuori da un locale di via Panfilo Castaldi, dove il giovane ha cercato di difendere un amico da un individuo che stava provocando il suo conoscente.

La violenza inaspettata

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha reagito in modo violento, scaraventando il 34enne a terra e colpendolo con calci e pugni. Durante l’aggressione, il malcapitato ha subito la sottrazione del suo portafoglio e smartphone, mentre tentava di contattare i soccorsi. Nonostante i tentativi di fuga verso via Lecco, dove si trovava l’auto di un amico, il giovane è stato raggiunto da altri due complici, che hanno continuato a picchiarlo fino a farlo cadere a terra, lasciandolo sanguinante.

Il soccorso e le indagini

Dopo l’aggressione, il 34enne è riuscito a salire su un autobus Atm per tornare a casa. Una volta giunto nei pressi della sua abitazione, ha chiesto aiuto in un bar, dove è stato allertato il 118. I soccorritori e i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano sono intervenuti prontamente, trasportando il giovane all’ospedale San Raffaele, per poi trasferirlo al Galeazzi. Qui, i medici hanno riscontrato una frattura trifocale della mandibola, che richiederà un intervento chirurgico programmato e una prognosi di 15 giorni.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare gli aggressori. Questo episodio di violenza mette in luce un problema crescente di sicurezza nelle aree urbane, sollevando interrogativi sulla protezione dei cittadini e sull’efficacia delle misure di sicurezza pubblica.