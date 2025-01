Nicola Ruiz De Cardenas, presidente di Assolombarda Pavia, è deceduto mentre praticava scialpinismo.

Un’escursione fatale sull’Etna

La comunità imprenditoriale italiana è in lutto per la scomparsa di Nicola Ruiz De Cardenas, presidente di Assolombarda Pavia, avvenuta durante un’escursione di scialpinismo sull’Etna, in Sicilia. L’incidente è avvenuto domenica, quando De Cardenas, 60 anni, si trovava in Valle del Bove, un’area nota per i suoi paesaggi mozzafiato e le sfide che presenta agli appassionati di montagna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’imprenditore è scivolato su un pendio, battendo la testa sul ghiaccio e perdendo conoscenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, tra cui i militari del soccorso alpino e i vigili del fuoco, De Cardenas è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Un imprenditore di successo

Nicola Ruiz De Cardenas era un imprenditore rispettato e un leader nel suo settore. Laureato in Economia aziendale presso l’Università Bocconi, era amministratore delegato di Decsa spa, una società di Voghera specializzata nella progettazione e produzione di impianti di raffreddamento. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno nelle organizzazioni imprenditoriali, culminato nella sua presidenza di Confindustria Pavia dal 2017 e nella fusione con Assolombarda.

La sua dedizione al territorio e alle iniziative culturali è stata evidente nel suo ruolo di promotore di eventi significativi, come Pavia Capitale della Cultura d’Impresa. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua azienda, ma anche nella comunità imprenditoriale che ha servito con passione e competenza.

Un ricordo indelebile

La notizia della sua morte ha suscitato una profonda commozione tra colleghi e amici. Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e Alessandro Scarabelli, direttore generale dell’associazione, hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’importanza di De Cardenas per l’associazione e per il territorio. “Lo ricorderemo per la sua competenza e per le sue qualità umane”, hanno dichiarato, evidenziando il suo impegno e la sua passione per le iniziative locali.

Oltre alla sua carriera, Nicola lascia un’eredità personale significativa, essendo un marito e padre affettuoso. Viveva a Milano con la moglie e due figli, che ora affrontano il difficile compito di elaborare la sua prematura scomparsa. La tragedia ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo.