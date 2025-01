Un episodio inquietante di violenza e abuso in un parcheggio milanese

Un attacco in piena notte

Un episodio di violenza ha scosso Milano nella notte di sabato, quando un gruppo di aggressori ha tentato di rapinare e molestare una giovane coppia. L’incidente è avvenuto nei pressi del noto locale Alcatraz, un luogo frequentato da molti giovani. La vittima, una studentessa di 19 anni, e il suo fidanzato di 21 anni, sono stati accerchiati da un branco di almeno dieci uomini, che hanno tentato di sottrarre loro effetti personali, tra cui cellulare e portafogli.

La reazione delle vittime

La coppia, sorpresa dall’improvviso attacco, ha reagito con coraggio. Tuttavia, l’aggressore principale, un egiziano di 38 anni, ha iniziato a palpeggiare la giovane, approfittando della confusione e della forza del gruppo. La situazione è degenerata rapidamente, con il branco che ha cercato di fuggire dopo la reazione della coppia. Fortunatamente, la sicurezza del locale è intervenuta tempestivamente, segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri, già in zona per altri motivi, sono stati allertati e sono riusciti a fermare l’aggressore. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, dove la sua posizione è stata convalidata. Le indagini sono ora in corso per identificare gli altri membri del branco, alcuni dei quali potrebbero essere stati coinvolti attivamente nelle molestie. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto e rintracciare i fuggitivi.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio non è isolato. Solo pochi mesi fa, un altro giovane era stato arrestato per violenza sessuale in un parcheggio vicino, dimostrando che la sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanili è un tema di grande attualità. La paura di subire aggressioni e molestie è un problema crescente, e la comunità si interroga su come garantire maggiore sicurezza per tutti. È fondamentale che le autorità intensifichino i controlli e che i cittadini siano sempre più vigili e pronti a denunciare situazioni sospette.