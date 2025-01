Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita in una strada di Cisliano, si indaga su un possibile regolamento di conti.

Il ritrovamento del corpo

Sabato sera, intorno alle nove, un passante ha fatto una scoperta inquietante in via Regina Elena a Cisliano, un comune in provincia di Milano. Un corpo senza vita giaceva sul ciglio della strada, attirando l’attenzione di chi passava. Immediata è stata la chiamata al numero di emergenza 112, che ha attivato i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un marocchino di circa 30 anni. La scena del crimine è stata rapidamente circondata dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno avviato le indagini.

Le indagini in corso

Le prime informazioni raccolte dagli investigatori suggeriscono che il decesso possa essere collegato a un regolamento di conti legato al traffico di droga. Questo scenario è supportato dalla mancanza di telecamere di sorveglianza e di illuminazione adeguata nella zona, fattori che complicano ulteriormente le indagini. Gli agenti delle investigazioni scientifiche di Milano sono stati chiamati a intervenire per raccogliere prove e indizi che possano chiarire le circostanze della morte. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio, cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e di identificare eventuali testimoni.

Il contesto del traffico di droga a Cisliano

Cisliano, come molte altre località della provincia di Milano, non è estranea ai problemi legati al traffico di droga. Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le operazioni di polizia per contrastare questo fenomeno, che spesso porta a episodi di violenza e conflitti tra bande rivali. La scoperta del corpo in via Regina Elena riaccende l’attenzione su un problema che affligge non solo Cisliano, ma l’intera area metropolitana. Gli investigatori sono al lavoro per comprendere se questo episodio possa essere parte di una serie di eventi violenti legati al narcotraffico, e per garantire la sicurezza della comunità locale.