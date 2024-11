La polizia intensifica i controlli nelle zone sensibili della città per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Un arresto significativo nella lotta allo spaccio

La polizia di Milano ha effettuato un arresto che segna un passo importante nella lotta contro il traffico di droga, specialmente nelle vicinanze delle scuole. Un ventenne albanese è stato fermato dagli agenti del commissariato Lambrate mentre spacciava sostanze stupefacenti in via Don Calabria. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato il giovane in possesso di 7 dosi di hashish, per un totale di 16 grammi, e 200 euro in contante, segno evidente di un’attività illecita in corso.

Perquisizione e sequestri a Pioltello

Successivamente, la polizia ha esteso le indagini alla residenza del giovane a Pioltello, dove è stata effettuata una perquisizione. Qui, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale di droga: 42 grammi di hashish suddivisi in 18 dosi, 42 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 300 euro. La modalità di confezionamento delle sostanze stupefacenti ha destato particolare preoccupazione: alcune dosi erano nascoste in confezioni di caramelle e fazzoletti, un metodo che potrebbe facilmente ingannare i più giovani.

Il contesto della lotta contro la droga a Milano

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nelle aree più vulnerabili della città. Milano, come molte altre metropoli, sta affrontando una crescente problematica legata al consumo di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani. Le operazioni di polizia mirano non solo a fermare i trafficanti, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati all’uso di droghe. La presenza di spacciatori vicino alle scuole rappresenta una minaccia diretta per la salute e la sicurezza dei ragazzi, e le autorità sono determinate a combattere questo fenomeno con ogni mezzo a disposizione.