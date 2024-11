Ogni sabato, un corteo per sostenere la causa palestinese e denunciare le ingiustizie.

Un appuntamento settimanale di solidarietà

Ogni sabato, Milano si trasforma in un palcoscenico di solidarietà e resistenza. Il corteo a sostegno del popolo palestinese è diventato un appuntamento fisso per molti cittadini che desiderano esprimere il loro supporto e denunciare le ingiustizie subite. Questo evento, che ha preso piede dopo l’inizio del conflitto tra Hamas e Israele, rappresenta non solo una manifestazione di protesta, ma anche un momento di riflessione e unità per chi crede nei diritti umani.

Il percorso del corteo e la partecipazione attiva

Il corteo parte ogni sabato alle 15 da piazzale Medaglie d’Oro, snodandosi attraverso le vie principali della città: corso di Porta Romana, piazza Missori, via Albricci, via Larga, corso Europa, fino a giungere in piazza San Babila. Questo percorso non è solo simbolico, ma rappresenta un forte messaggio di resistenza e determinazione. La partecipazione è sempre alta, con cittadini di diverse età e provenienze che si uniscono per far sentire la propria voce. Le parole della pagina Giovani Palestinesi di Milano risuonano forti: “Scenderemo in piazza in appoggio alla nostra Resistenza, in condanna al genocidio in corso da più di un anno a Gaza”.

Impatto sulla mobilità e la città

La manifestazione ha un impatto significativo sulla mobilità cittadina, con diversi mezzi di superficie Atm che modificano il loro percorso per garantire la sicurezza dei partecipanti. Questo aspetto evidenzia non solo l’importanza dell’evento, ma anche la necessità di una gestione attenta delle manifestazioni pubbliche. La risposta delle autorità locali è fondamentale per garantire che il diritto di manifestare sia rispettato, senza compromettere la sicurezza dei cittadini.