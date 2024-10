L’autunno sta mostrando il suo volto più severo: Milano è colpita di nuovo dalle avverse condizioni meteorologiche

L’autunno si fa sentire con decisione: Milano è di nuovo colpita dal maltempo.

A partire da mercoledì, si prevedono piogge continuative che dureranno fino al fine settimana. Secondo le previsioni, le condizioni meteorologiche avverse saranno causate da tre sistemi di bassa pressione che si trovano tra l’Europa occidentale e l’Atlantico, come indicato dagli esperti di 3Bmeteo.

“Attualmente ci sono importanti movimenti tra l’Europa occidentale e l’Atlantico grazie alla simultanea presenza di tre vortici. Uno è situato vicino al Mare di Alboran, risalente dal Marocco; un altro, nei pressi del Portogallo, rappresenta i residui dell’ex uragano Leslie; infine, un terzo vortice, più significativo, si sta avvicinando al Regno Unito,” ha dichiarato Carlo Migliore di 3Bmeteo. “Questi tre vortici sono contenuti in una saccatura profonda che si muoverà progressivamente verso Francia e Italia, portando con sé nuove piogge. Il peggioramento delle condizioni partirà mercoledì per le regioni occidentali, mentre giovedì e venerdì un nuovo vortice interesserà il Mediterraneo, causando rovesci e temporali in gran parte del Paese.”

Inoltre, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature: le minime si aggireranno intorno ai 15-16 gradi, mentre le massime non supereranno i 18°C.