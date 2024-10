Un appassionato di funghi di Milano perde la vita dopo essere scivolato in un dirupo in Liguria. È avvenuta una tragedia

Tragedia in Liguria: un uomo di 57 anni, originario di Milano, ha perso la vita dopo essere rotolato in un dirupo a Chiavari, località nella provincia di Genova, mentre era intento nella raccolta di funghi. L’incidente è accaduto questa mattina attorno alle 9. L’amico che lo accompagnava ha lanciato l’allerta dopo aver assistito alla sua caduta nei boschi di Barbagelata. Non sono ancora chiare le circostanze precise e le motivazioni di quanto successo. Il soccorso alpino, i vigili del fuoco e un elicottero sono stati subito mobilitati, con un medico del 118 calato per cercare di stabilizzare l’uomo. Sfortunatamente, per il 57enne di San Giuliano Milanese non c’era più nulla da fare. Sono quindi iniziate le complicate operazioni per il recupero del corpo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiavari, responsabili della zona.