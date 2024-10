Covivio ha presentato Meridian, un innovativo ambiente di lavoro che include anche una palestra

Covivio presenta Meridian, un nuovo complesso direzionale situato nel vivace quartiere di Milanofiori, appena fuori Milano, che ha beneficiato di un recente intervento di riqualificazione. Collocato a Rozzano, lungo Strada 8, nelle vicinanze della fermata della metro Assago Milanofiori – Forum, Meridian è stato oggetto di un importante progetto di ristrutturazione realizzato dallo studio Genius Loci Architettura, mirato a migliorare il rating ESG e a raggiungere elevati standard di flessibilità. Il restyling ha incluso la modifica del layout degli spazi lavorativi, l’aggiunta di una nuova hall, e la creazione di aree comuni al piano terra, come una palestra e sale riunioni, oltre all’aggiornamento dei sistemi elettrici, di climatizzazione e di illuminazione a elevata efficienza. Sono state inoltre implementate migliorie nell’area verde esterna per garantire una migliore luce naturale al piano terra e realizzato un dehors per la mensa, migliorando così il servizio di ristorazione e l’accoglienza di visitatori esterni. Con una superficie totale di circa 27mila metri quadrati, l’edificio, che già accoglieva gli uffici di Leroy Merlin ai piani quarto e quinto, è stato recentemente scelto anche da aziende come Stroili Oro, Allegro e 2k Engineering. “Negli ultimi mesi abbiamo osservato un notevole incremento dell’occupazione dell’immobile, segno evidente dell’interesse suscitato da Meridian – ha dichiarato Alexei Dal Pastro, CEO Italia di Covivio -. Questo progetto incarna perfettamente la visione di Covivio nel valorizzare il proprio patrimonio, puntando a ridurre l’impatto ambientale e a creare spazi lavorativi innovativi e sostenibili, progettati per rispondere alle necessità delle imprese moderne”.