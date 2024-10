A Milano, si è tenuto un evento per accogliere i nuovi ufficiali dei carabinieri provenienti da Mosca

Benvenuti a Milano i nuovi ufficiali dei carabinieri

Giovedì, i neo-ufficiali dell’Arma hanno avuto modo di presentarsi al Prefetto, al procuratore e al comandante della provincia. Inizialmente, si sono recati dal prefetto di Milano, Claudio Sgaragli, e dal procuratore della Repubblica, Marcello Viola, prima di recarsi presso la caserma di via della Moscova. Qui, il Generale Pierluigi Solazzo li ha introdotti ai giornalisti.

Tra i nuovi arrivati figura il colonnello Emanuela Rocca, che avrà la responsabilità del gruppo di Rho. È una delle prime donne ad essere entrata nell’Arma e, come evidenziato da Solazzo, “è la prima donna a ricoprire un ruolo di questa importanza all’interno della linea territoriale in Italia”, motivo di grande orgoglio per la squadra.

Altra novità riguarda il tenente colonnello Giovanni Coletti, che passa dalla prima sezione del Ros alla guida della VI sezione del nucleo investigativo di Milano, specializzata in indagini informatiche, un ambito in cui l’Arma sta ponendo particolare attenzione, come sottolineato dal comandante provinciale. Alla V sezione del nucleo investigativo, invece, troveremo il capitano Luca Colamorea.

Infine, a dirigere la compagnia di Abbiategrasso sarà il capitano Francesco Lionello, che opererà in un’area che attualmente non dispone di altri presidi di polizia, un aspetto sul quale, secondo Solazzo, l’attenzione deve rimanere alta.

Nuove nomine hanno interessato la compagnia Milano Porta Magenta, ora sotto la direzione del capitano Alessandro Governale. Il capitano Francesco Restaini si occuperà del nucleo operativo, il quale ha “responsabilità su stadio e su importanti quartieri della città”. Alessandro Gagliano assumerà un ruolo equivalente presso la Porta Monforte. Come ha sottolineato Solazzo, “questa compagnia si occupa di aree come Rogoredo, il Corvetto e Vigentino, zone dove sono stati avviati controlli straordinari per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla percezione di insicurezza”. Inoltre, nella tenenza di Rozzano, il tenente Domenico Grieco riceve un caloroso benvenuto per il suo nuovo incarico in un “territorio particolarmente sensibile”.