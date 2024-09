Ritorna il Consiglio dei giovani: “Attori principali della democrazia”

Durante l’ultimo incontro del consiglio comunale, è stato approvato all’unanimità il regolamento per il consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), aprendo quindi la strada all’elezione dei giovani consiglieri. Sebbene non sia una novità assoluta — la prima versione del Ccr fu lanciata nel 2004 dalla Giunta di centrosinistra guidata da Rosa Casati — questo progetto viene ripresentato in una nuova veste, con regole riviste.

“Abbiamo annullato il regolamento del consiglio comunale dei ragazzi approvato nel marzo 2004 per adottare quello attuale, suggerito dai ragazzi stessi”, ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Rosetta Stavola. Il nuovo regolamento vuole fondare un rinnovato consiglio comunale per i ragazzi, riformandone l’organizzazione, le funzioni e gli obiettivi in accordo con la scuola che partecipa al progetto.

Il processo che ha portato alla redazione del nuovo regolamento del Ccr è iniziato nell’anno scolastico 2023-2024, coinvolgendo gli studenti delle classi quinte elementari e delle prime due medie dell’Istituto comprensivo Quintino Di Vona. Dal totale di 32 rappresentanti, due per classe, si è costituita l’Assemblea Costituente incaricata di stabilire le regole guida per il consiglio comunale dei ragazzi.

Secondo la preside Aurora Roncaglia, “questo progetto ha un significato particolare. La scuola è il luogo in cui si forma il cittadino, che le sponde della città intera abbracciano; pertanto è importante giocare un ruolo attivo nella vita democratica che conduce a fare scelte per promuovere una cittadinanza attiva”.

Le votazioni per scegliere i membri più giovani del Ccr si svolgono annualmente, durante l’orario scolastico, a novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il fine è di diffondere le iniziative del Ccr per una città dinamica.