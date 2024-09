“Qual è l’atmosfera nel quartiere? Passeggiata con rilevatori e consigli per ridurre i pericoli”

Ogni anno, l’inquinamento atmosferico di Milano riemerge come un problema significativo che richiede la nostra attenzione. Nonostante ciò, attraverso i nostri comportamenti quotidiani, abbiamo la possibilità di ridurre la nostra esposizione a tali inquinanti. Questo concetto sarà illustrato nel corso dell’evento “MeetMeTonight” dal team guidato da Paride Mantecca, 51 anni, professore all’Università di Bicocca e direttore del centro di ricerca Polaris. L’obiettivo è far luce sulla qualità dell’aria milanese attraverso un workshop che prevede un percorso attraverso il quartiere Bicocca.

Il workshop partirà delineando i fattori che contribuiscono all’aumento degli inquinanti atmosferici e agli inquinanti indoor. Successivamente, il percorso porterà attraverso diversi microambienti con caratteristiche ambientali diverse: dalle strade affollate, ai parchi verdi e alle piazze. Lungo il tragitto, esperti di atmosfera e sociologi ambientali accompagneranno i partecipanti, raccogliendo le loro percezioni attraverso questionari e utilizzando sensori per monitorare la qualità dell’aria.

L’intento è di sensibilizzare le persone sui rischi dell’inquinamento atmosferico e su come ridurre tali rischi nella vita di tutti i giorni. Si discuterà anche dell’inquinamento indoor, in particolare quello derivante da case, fabbriche e uffici, dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Utilizzando strumenti di misurazione avanzati, dimostreremo come diverse fonti possono generare diversi livelli di particolato. Spiegheremo, inoltre, come le particelle inquinanti penetrano nel sistema respiratorio.

Infine, guardando avanti verso l’imminente “stagione dello smog”, discuteremo le possibili soluzioni. Ciò include la necessità di pianificare urbanisticamente e implementare opzioni di mobilità alternativa, così come fare scelte energetiche alternative.

Dobbiamo lavorare per minimizzare le combustioni superflue, monitorare le emissioni prodotte dall’industria e anche dalla campagna. In relazione al problema del riscaldamento globale, come cittadini, dobbiamo apprendere come adattarci e limitare i pericoli. Dobbiamo concentrarci su percorsi più sicuri e meno vulnerabili, sul tempo e il luogo in cui facciamo esercizio fisico e sull’ambiente domestico. MeetMeTonight offre l’opportunità di capire meglio il lavoro del ricercatore: qual è la sua traiettoria? Sono un biologo specializzato in tossicologia ambientale. Sono sempre stato affascinato dalla ricerca e così ho iniziato la mia carriera accademica, passando da ricercatore a professore associato. Mi affascina anche il lato della divulgazione. Questo è ancor più fondamentale quando si tratta di argomenti che ci riguardano direttamente.