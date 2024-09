Il 26 settembre 2024, Milano ha annunciato l’inaugurazione completa della linea metropolitana M4, noto come il “blu”, prevista per il 12 ottobre. La metropolitana, che attualmente comprende otto stazioni da San Babila all’aeroporto di Linate, si estenderà per 15 chilometri e includerà altre tredici stazioni tra Linate e San Cristoforo. Questa inaugurazione sarà un grande evento per la città, con musica, eventi speciali e spettacoli nei quartieri locali, nelle stazioni della nuova linea, nei cinema e nei teatri lungo il percorso.

Si prevedono anche una serie di attività nelle aree vicine alle stazioni di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri. Queste attività, organizzate in collaborazione con il Municipio 6, includeranno giochi e eventi, attività sportive gestite da associazioni locali, giochi di gruppo, laboratori di creatività e molto altro. Nel pomeriggio, numerosi artisti e gruppi musicali si esibiranno in oltre 40 spettacoli dal vivo nelle stazioni metropolitane da San Babila a San Cristoforo.

“L’inaugurazione della nuova rete metropolitana rappresenta un passo critico verso il futuro per la nostra comunità”, afferma Arianna Censi, assessore alla Mobilità, sottolineando l’importanza di un sistema di trasporto progressivo e ecosostenibile. Le infrastrutture di trasporto efficienti non sono solo un propulsore per il progresso, ma anche un mezzo per collegare le diverse aree della città e garantire la libertà di movimento. In particolare, l’apertura della metropolitana blu invita tutti a esplorare i vari siti culturali lungo la sua linea, che in collaborazione con il municipio, offriranno una serata di intrattenimento, proiezioni e performance per celebrare l’apertura della M4.

Il 12 ottobre si concluderà con un evento serale di intrattenimento live aperto a tutti i cittadini della città. Quattordici luoghi tra teatri, cinema e ambienti culturali, tutti situati vicino al nuovo tratto della linea M4, metteranno a disposizione spettacoli gratuiti. Per partecipare basta prenotare visitando la pagina web del Comune di Milano, dove sono elencati tutti i 17 spettacoli disponibili e le relative modalità di prenotazione.

“L’avvio completato della M4 rappresenta un punto di svolta per la nostra città, e intendiamo celebrare questo traguardo mettendo la cultura in primo piano”, ha affermato Tommaso Sacchi, responsabile della cultura. Con il supporto e la cooperazione degli attori culturali di Milano, siamo stati capaci di proporre 17 eventi gratuiti nei teatri e nei cinema situati vicino alle nuove stazioni della metro blu. Questo dimostra come la collaborazione tra enti pubblici e i cittadini può promuovere l’accessibilità dell’arte e dello spettacolo per tutte le persone, creando nuove opportunità di collaborazione e valorizzazione per la comunità. Tuttavia, ciò risulta anche una testimonianza del fatto che Milano, attraverso i suoi investimenti in mobilità e infrastutture che agevolano gli spostamenti tra i vari quartieri, sta creando un numero sempre crescente di possibilità per vivere la città in una prospettiva diversa, esplorando nuovi siti e aree e favorendo una partecipazione culturale sempre più estesa e inclusiva. Incito tutti a cogliere questa occasione e vivere insieme questo giorno eccezionale”.

Dalla drammaturgia (come ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico García Lorca e Medea di Euripide) al cinema d’autore (come ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti e ‘Joker: Folie à Deux’ di Todd Phillips), dalle anteprime (‘Inside Out 2’ e ‘Iddu – L’ultimo padrino’) alle rappresentazioni biografiche di personaggi come Picasso e Maria Montessori, dalla musica classica (con Suor Angelica e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini) al jazz (con La grande storia del Jazz e Lazy Sloths Jazz Band con Paolo Tomelleri), fino alla scoperta di tutte le chiese e i monumenti che costeggiano la nuova tratta della metropolitana.