Un altro sciopero si abbatte su Milano, influenzando gli orari dei treni di Trenord

Milano si appresta ad affrontare una nuova agitazione: stavolta sono i treni Trenord a fermarsi. Il segnale allo sciopero è stato dato dai sindacati Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie per lunedì, 30 settembre. I treni della Lombardia subiranno per 23 ore dei disservizi con possibili ritardi e cancellazioni che potrebbero creare disordine, nonostante siano state stabilite delle fasce di protezione per i lavoratori pendolari e alcuni treni garantiti.

I dettagli sugli orari

L’agitazione inizierà alle 3 di lunedì 30 settembre e concluderà alle 2 del pomeriggio del 1° ottobre. Ne risentiranno i treni regionali e suburbani, inclusi quelli diretti all’aeroporto. Ci potrebbero essere delle ripercussioni anche sui treni che coprono lunghe distanze. I treni che hanno la partenza fissata dopo le 6 e dopo le 18, con l’arrivo programmato entro le 9 ed entro le 21, saranno in funzione. Pertanto, i periodi di protezione saranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

I treni per e da Malpensa

Potrebbe esserci ripecussioni anche sui treni che devono collegare con l’aeroporto di Malpensa. Se alcuni treni verranno cancellati, Trenord provvederà a mettere a disposizione bus che, senza soste intermedie, copriranno la tratta da Milano Cadorna a Malpensa, sostituendo il Malpensa Express. Questi bus partiranno da via Paleocapa 1. Per quanto concerne la linea Stabio-Malpensa, il collegamento S50 sarà operativo.