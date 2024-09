Il venditore di frutta “investigatore” si mette sulle tracce dei criminali (comunicando in tempo reale con le forze dell’ordine) e contribuisce al loro arresto

Un venditore di frutta di 39 anni, di origine egiziana, svolge il ruolo di detective in un episodio intrigante avvenuto lunedì mattina. Dopo aver testimoniato l’assalto a un anziano di 82 anni perpetrato da tre uomini, l’uomo ha subito allertato la polizia e tracciato i malviventi. L’anziano è stato sorpreso alle spalle in Via delle Forze Armate dai tre sospettati che gli hanno rubato il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni.

Nonostante le loro azioni fossero furtive, il fruttivendolo ha notato la scena e ha seguito i tre, fornendo alla polizia informazioni sulla loro ubicazione in tempo reale. La polizia è riuscita ad arrestare due dei tre ladri – due romeni di 21 e 24 anni – posti correttamente in una posizione specificata dal fruttivendolo. Erano seduti su un muretto all’incrocio con Via Fratelli di Dio.

Uno dei ladri ha tentato di fuggire a piedi attraverso il parco delle Cave, ma senza successo. L’ultimo della banda, purtroppo, è riuscito a sfuggire alle grinfie della legge.