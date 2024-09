Si prevede un’ondata di rimborsi. Per i centri estivi, le famiglie possono aspettarsi compensazioni fino al 65 percento

Le domande di contributo per i centri estivi possono essere presentate fino al 9 ottobre. A seguito delle controversie sui recenti aumenti di prezzo, l’amministrazione ha già predisposto una somma di 101mila euro per compensare le tariffe già pagate dalle famiglie. Il bando per l’assegnazione di queste risorse finanziarie è stato ora pubblicato sul sito della comune, e ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute per la partecipazione a vari centri comunitari, compresi i centri estivi, i campi sportivi e ambientali, tenutesi a Cinisello Balsamo dal 10 giugno all’11 settembre. “Questa procedura rappresenta il nostro impegno a facilitare le famiglie, un obiettivo chiave per la nostra amministrazione”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi. Questi fondi provengono in larga misura da un finanziamento del ministero, ricevuto in seguito alla partecipazione a un bando di interesse pubblicato dal dipartimento per la famiglia, a cui si sono aggiunti ulteriori fondi da risparmi su altri elementi del bilancio comunale, portando il totale a 101mila euro. Nei criteri di attribuzione approvati nell’ultima riunione del consiglio comunale prima delle vacanze estive, dopo un consultazione con i rappresentanti dei comitati dei genitori delle scuole locali, si prevedono tre fasce Isee, fino a un limite massimo concordato di 25mila euro. Sono previsti rimborsi settimanali per bambino che variano dal 25 al 65 percento, con un limite massimo di 130 euro per 5 settimane.

L’assessore alla Formazione e Istruzione Maria Gabriella Fumagalli ha annunciato che è stato pubblicato un bando che stanzia 101mila euro per le famiglie residenti che hanno partecipato ai programmi estivi del comune. La presentazione della domanda per ottenere questi fondi può essere fatta solamente attraverso il sito web del Comune di Cinisello fino al 9 ottobre. Sul portale, si possono trovare tutte le informazioni relative ai requisiti necessari per ottenere il contributo e come fare per presentare la richiesta di rimborso.