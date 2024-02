Il meglio della ristorazione per i tuoi eventi: i migliori catering di Milano

La vivace città di Milano è rinomata non solo per la sua moda e il suo design, ma anche per la sua straordinaria scena gastronomica. Tra le tante offerte culinarie della città, i servizi di catering occupano un posto di rilievo, offrendo soluzioni gastronomiche su misura per ogni tipo di evento. Dalle cene di gala alle pause caffè aziendali, ecco una lista dei 20 migliori catering di Milano, selezionati in base alla loro qualità, creatività e capacità di creare esperienze memorabili.

I 20 migliori catering di Milano

1. La Cinzia Food Design & Innovation

Un mix perfetto di esperienza e innovazione caratterizza i ricevimenti firmati La Cinzia. Con una filosofia incentrata su cibo, moda e fiori, offrono esperienze culinarie e estetiche senza pari.

2. Ariston Party Service

Da oltre trent’anni, Ariston Party Service si distingue per l’eleganza e l’attenzione ai dettagli nei prestigiosi ricevimenti nuziali. Offrono una vasta gamma di servizi, dalla scelta della location all’allestimento personalizzato.

3. Madame Delice

Affidatevi alla professionalità di Madame Delice per un servizio top e un’organizzazione impeccabile del vostro matrimonio. Il loro stile unico e la raffinatezza del servizio garantiscono un ricevimento indimenticabile.

4. I Soranis

Con un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime e alla personalizzazione degli allestimenti, I Soranis vi assicurano un evento di successo in ogni dettaglio. La loro cucina offre i sapori autentici della tradizione italiana.

5. Cartabianca

Partendo dai vostri desideri, il team di Cartabianca realizzerà il matrimonio dei vostri sogni con un servizio completo e attenzione ai dettagli. Dal menu alla scelta della location, potrete contare su di loro per un evento esclusivo.

6. Zerobriciole

Innovativi e creativi, Zerobriciole offre un catering non convenzionale con formule studiate per soddisfare ogni tipo di evento. La loro attenzione alla presentazione e alla varietà dei piatti li rende una scelta eccellente per ogni occasione.

7. Drink and Taste

Specializzato nel soddisfare le esigenze delle aziende, Drink and Taste offre esperienze culinarie su misura con un tocco di creatività. Ogni evento è un’opportunità per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

8. Al Tatto

Da un’origine come progetto di catering, Al Tatto si è evoluto in un bistrot vegetariano e vegano. Con un’esperienza culinaria radicata nella cucina vegetale, offrono catering su misura per eventi di ogni dimensione.

9. Peck

Celebre per le sue prelibatezze gastronomiche, Peck offre un catering su misura per ogni occasione. Con una lunga storia di eccellenza culinaria, è una scelta affidabile per eventi di ogni genere.

10. FoodFellas

Con un approccio completo al catering, FoodFellas si distingue per l’attenzione ai dettagli e la cura del servizio. Con servizi diretti alle aziende della moda, del lusso e del design, offrono esperienze gastronomiche di alta classe.

11. T’A Milano

Radici nell’azienda dolciaria, T’A Milano offre servizi di catering che deliziano i sensi con dolci prelibati e creazioni culinarie uniche. Con una vasta gamma di opzioni, è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni evento.

12. Zeropercento

Con un approccio inclusivo e sostenibile, Zeropercento offre servizi di catering per eventi di ogni tipo. La loro cooperativa coinvolge persone con disabilità a vari livelli, offrendo un’esperienza gastronomica etica e di alta qualità.

13. Da Vittorio

Nonostante la sua sede non sia a Milano, Da Vittorio offre servizi di catering d’autore con la stessa eccellenza culinaria dei loro ristoranti. Con una vasta esperienza nel settore, è una scelta ideale per eventi di prestigio.

14. Mama

Con una lunga esperienza nella cura dei dettagli, Mama offre servizi di catering per eventi di ogni dimensione. La loro attenzione alla proposta gastronomica e all’allestimento garantisce un’esperienza indimenticabile per gli ospiti.

15. Sant Ambroeus

Celebre per la sua storia nella ristorazione di classe, Sant Ambroeus offre servizi di catering su misura per ogni occasione. Con una selezione accurata di menu e una vasta esperienza nel settore, garantisce esperienze gastronomiche indimenticabili.

16. Ape Cesare

Con un approccio divertente e informale, Ape Cesare offre un catering che porta il gusto della cucina romana in chiave street. Con porchetta, supplì e altre prelibatezze, garantiscono non solo un’esperienza culinaria, ma anche un momento di svago e divertimento per gli ospiti.

17. Sadler Catering

Con il prestigio dello chef Claudio Sadler, Sadler Catering offre un servizio completo per eventi di ogni genere. Dalla ristorazione di alta qualità all’allestimento e alla ricerca della location perfetta, garantiscono un’esperienza gastronomica di classe.

18. Mood

Guidata dalla chef Ginevra Antonini, Mood offre servizi di catering su misura per ogni tipo di evento. Con una particolare attenzione al mondo della moda, curano ogni aspetto dell’evento per garantire un’esperienza unica e di alta classe.

19. Mimosa Milano

Con un focus sull’alta cucina, Mimosa Milano offre servizi di catering per aziende, privati e laboratori di cucina. Con una proposta culinaria raffinata e contemporanea, sono una scelta eccellente per eventi di prestigio.

